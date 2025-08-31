Diljá mætir Manchester United

Íslenska landsliðskonan Diljá Ýr Zomers og félagar hennar í Brann fengu að vita það í dag hverjir verða mótherja liðsins í umspili um sæti í Meistaradeildinni.
Brann dróst á móti Manchester United og hafði því ekki alveg heppnina með sér í drættinum. Með United spilar hin norska Elisabeth Terland sem skoraði fjögur mörk í tveimur leikjum liðsins í síðustu umferð.
Sædís Rún Heiðarsdóttir og félagar í Vålerenga drógust á móti Ferencváros frá Ungverjalandi.
Amanda Andradóttir og félagar í Twente lentu á móti GKS Katowice frá Póllandi. Hollenska liðið sló Breiðablik út í gær.
Liðin spila heima og að heiman í byrjun september og sigurvegari einvígsins kemst i Meistaradeildina.
Níu félög þurfa ekki að fara í gegnum umspilið heldur eru örugg með sæti í riðlakeppninni. Það eru Arsenal (England), Lyon (Frakkland), Paris Saint-Germain (Frakkland), Bayern München (Þýskaland), Wolfsburg (Þýskaland), Barcelona (Spánn), Chelsea (England), Benfica (Portúgal) og Juventus (Ítalía).