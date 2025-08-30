Tókst ekki að flýja lögreglu og var gómaður með þrjá hnífa og meint eiturlyf Agnar Már Másson skrifar 30. ágúst 2025 20:54 Lögregla hafði í ýmsu að snúast í dag. Vísir/Ívar Fannar Lögregla hafði í dag afskipti af manni sem var að munda hnífa í miðborginni. Honum tókst ekki að flýja lögregluna. Í dagbók lögreglu segir að tilkynnt hafi verið um mann í miðborginni að munda þrjá hnífa sem hann hafði meðferðis. Þegar lögregla koma á vettvang hafi hann orðið flóttalegur og reynt að komast undan, en án árangurs. Hann reyndist vissulega vera með hnífana þrjá í fórum sínum og einnig „meint fíkniefni“ að því er lögreglan ritar. Þessi hafi verið afgreidd með vettvangsformum. Auk þessa er greint frá tveimur öðrum málum á stöð eitt, sem sinnir málum í vesturborg og á Seltjarnarnesi. Þar er einnig greint frá ketti sem festist inni í Teslubifreið, sem greint var frá fyrr í kvöld. Einnig þurfti lögreglan að ræða við starfsmenn á vinnusvæði sem voru byrjaðir að vinna fyrir klukkan tíu í morgun með tilheyrandi hávaða. Þeir hafi lofað að hætta og byrja á tilsettum tíma. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Leggja til breytingar á gatnamótum í kjölfar banaslyss Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Fjallað um Skjöld Íslands í forsíðugrein stórblaðs Innlent „Erfið stund en mikilvæg“ Innlent Ólafur eftirlýstur í Búlgaríu Innlent Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Innlent Hvirfilbylur við Vatnsleysuströnd Innlent Maður talinn af eftir jarðfall Erlent Guðrún tilnefnir Ólaf Adolfsson sem formann þingflokksins Innlent Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Innlent Fleiri fréttir Tókst ekki að flýja lögreglu og var gómaður með þrjá hnífa og meint eiturlyf Leikskólabörn sungu með 89 ára harmonikuleikara í Garðabæ Skorar á verktaka að lækka íbúðaverð Björguðu ketti sem var fastur inni í Teslu Varnaðarorð sálfræðings, auðveldari leið inn á húsnæðismarkað og bangsakvöld Ólafur eftirlýstur í Búlgaríu Þyrlan kölluð út vegna beinbrotinnar göngukonu Vesturbæjarlaug opnar enn á ný Fjallað um Skjöld Íslands í forsíðugrein stórblaðs Skjálfti fannst í byggð Ólafur orðinn nýr þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins „Erfið stund en mikilvæg“ Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Þorgerður á óformlegum fundi ESB Austurland í áfalli, uppstokkun í Valhöll og kjötsúpa fyrir alla Vann fyrir opnum tjöldum hjá bæði saksóknara og PPP Hvirfilbylur við Vatnsleysuströnd Framkvæmdir við Fjallaböðin í fullum gangi Leggja til breytingar á gatnamótum í kjölfar banaslyss Náðu fullum þrýstingi í nótt Drengurinn fannst heill á húfi Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Guðrún tilnefnir Ólaf Adolfsson sem formann þingflokksins Þyrla kölluð úr og ríflega hundrað björgunarsveitarmenn: Leita að týndum tólf ára dreng við Ölfusborgir Guðrún hrókerar í þingflokknum Leita að týndum tólf ára dreng í Ölfusborgum Hildur segir af sér til að forðast átök Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Háskólinn í stað Hótel Sögu sem heyrir sögunni til Logandi bíll á hvolfi í Kópavogi Sjá meira