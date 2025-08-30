Formaður Sálfræðingafélags Íslands segir það geta verið varasamt að leitast eftir sálfræðiþjónusu hjá gervigreind. Forritin segi notendum það sem þeir vilja heyra í stað þess sem þeir þurfa að heyra og skortir innsæi og næmni.
Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar, en málaferli standa nú yfir í Bandaríkjunum vegna gruns um að gervigreindarlíkan hafi hvatt ungan dreng til sjálfsvígs.
Þá verður rætt við húsnæðismálaráðherra sem boðar breytingar á greiðslumati til að auðvelda fólki að eignast húsnæði. Þá stefnir hún á að einfalda regluverk í kringum íbúðauppbyggingu og skorar á verktaka að lækka verð á óseldum íbúðum.
Við kynnum okkur stöðuna á tollum Trumps, sem voru margir úrskurðaðir ólöglegir af dómara í Bandaríkjunum. Þá verður rætt við nýjan formann þingflokks Sjálfstæðisflokksins.
Við kynnumst þá hressum harmonikkuleikara og verðum í beinni útsendingu frá sérstöku bangsakvöldi, þar sem bangsi Reykjavíkur verður krýndur í kvöld.
Þetta og fleira í kvöldfréttum Sýnar, í opinni dagskrá á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar.