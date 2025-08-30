Maður talinn af eftir jarðfall

Einn maður er talinn af eftir að jarðfall klippti sundur E6-brautina við Nesvatnið í Lifangri í Noregi. Brautin hrundi um níuleytið í morgun og jarðvegurinn barst ofan í vatnið. Gert er ráð fyrir því að brautin verði lokuð dögum saman.
Annar maður ók eftir veginum þegar jarðvegurinn hrundi undan honum og hann barst með skriðunni ofan í vatnið. Hann kom sér úr bílnum af sjálfsdáðum og var bjargað í land. Hann var fluttur á sjúkrahúsið í Lifangri til aðhlynningar.
Lifangur er bær í Þrændalögum norðaustur af Þrándheimi. Jarðfallið tók með sér kafla úr E6-brautinni ásamt brautarteina Nordlandsbanen. Umfangsmikil leit að hinum saknaða hefur staðið yfir frá því í morgun en talið er að hann sé látinn. Ekkert bendi til þess að nokkur annar hafi borist með skriðunni.
Maðurinn sem talinn er látinn er danskur og var að vinna við brautarteinana þegar skriðan tók hann með sér út í vatnið.
Rýma þurfti þrjú hús vegna hættu og enn er talin skriðuhætta og því verður óheimilt að dvelja á svæðinu. VG hefur eftir prófessor í jarðtækni að svæðið þar sem hrunið varð sé mjög óstöðugt og að jaðvegurinn á svæðinu sé líklega svokallaður kvikleir.