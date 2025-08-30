Þyrlan kölluð út vegna beinbrotinnar göngukonu

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á þriðja tímanum í dag vegna konu sem hafði slasast við Paradísarfoss við Glym. Um beinbrot var að ræða.
Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir að tilkynning hafi borist á þriðja tímanum um beinbrotna göngukonu. Miðað við staðsetninguna var það metið sem svo að þörf væri á aðstoð þyrlusveitarinnar.
Þyrlan tók á loft skömmu fyrir klukkan þrjú og verður konan flutt til Reykjavíkur til aðhlynningar.
Fréttin hefur verið uppfærð. Slysið varð við Paradísarfoss í nágrenni Glyms. Rangt var skráð í kerfum Landhelgisgæslunnar.