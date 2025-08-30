Prestur segir röð áfalla á Austurlandi síðasta rúma árið hafa mikil áhrif á samfélagið þar. Mikilvægt sé að svara ákalli fjölskyldu konu sem féll fyrir eigin hendi, um úrbætur í geðheilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni svo fleiri fjölskyldur þurfi ekki að upplifa slíkan harmleik.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf. Þar rýnum við einnig í stöðuna hjá Sjálfstæðisflokknum, þar sem þingflokksformaðurinn sagði af sér í gærkvöldið og nýr tekur við í dag.
Forsætisráðherra segir áhyggjur af því að Fjarðarheiðargöng færist neðar á forgangslista innviðaráðherra í nýrri samgönguáætlun vera skiljanlegar. Engin ákvörðun hafi þó verið tekin, og málið til skoðunar.
Svo segjum við frá kjötsúpuhátið sem fer fram á Hvolsvelli um helgina, þar sem gestir fá eins mikið af ókeypis kjötsúpu og þeir geta í sig látið.
Í íþróttunum förum við svo yfir stöðuna á EM í körfubolta, þar sem Ísland etur kappi við Belgíu, og vonast eftir sínum fyrsta sigri.