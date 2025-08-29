Innlent

Mega gera ráð fyrir heita­vatns­leysi fram eftir degi

Atli Ísleifsson skrifar
Starfsmenn Veitna voru að störfum við Vesturlandsveg fyrir neðan Húsahverfi í Grafarvogi þegar ljósmyndari fréttastofu mætti á staðinn.
Enn er heitavatnslaust í öllum Grafarvogi í Reykjavík eftir að lögn við Vesturlandsveg bilaði í nótt. Grafarvogsbúar mega gera ráð fyrir að heitavatnsleysi fram eftir degi.

Frá þessu segir á vef Veitna. Þar kemur fram að lekinn sé á erfiðum stað í kerfinu og að töluverðan tíma muni taka að lagfæra hann.

Lögnin bilaði í nótt sem varð til þess að heitavatnslaust varð í öllum Grafarvogi.

„Fólki er bent á að hafa skrúfað fyrir alla heitavatnskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatnið kemst á að nýju. Húseigendum er bent á að huga að innanhússkerfum.

Lekinn sagður vera á erfiðum stað. Vísir/Anton Brink

Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Við munum uppfæra á hér hvernig gengur. Ekki er hægt að segja hversu lengi lokunin varir,“ segir í tilkynningunni.

