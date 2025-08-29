Innlent

Heita­vatns­laust í öllum Grafar­vogi

Atli Ísleifsson skrifar
Grafarvogshverfi í Reykjavík.
Grafarvogshverfi í Reykjavík. Vísir/Vilhelm

Heitavatnslaust er í öllum Grafarvogi eftir að lögn bilaði í nótt. Lekinn er sagður á erfiðum stað í kerfinu og mun taka töluverðan tíma að lagfæra hann.

Frá þessu segir á vef Veitna. Þar kemur fram að fólki sé bent á að hafa skrúfað fyrir alla heitavatnskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatnið kemst á að nýju. 

„Húseigendum er bent á að huga að innanhússkerfum.

Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Við munum uppfæra á hér hvernig gengur. Ekki er hægt að segja hversu lengi lokunin varir,“ segir í tilkynningunni. 

Fréttin hefur verið uppfærð. 

Reykjavík Vatn

