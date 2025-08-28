Innviðaþing 2025 fer fram á Hilton Reykjavík Nordica undir yfirskriftinni „Sterkir innviðir – sterkt samfélag“.
Hægt verður að fylgjast með þinginu í beinu streymi en innviðaráðuneytið stendur að þinginu og verður þar sjónum beint að uppbyggingu og öryggi innviða í samgöngum og fjarskiptum, þ.á m. fjárfestingum og samfélagslegum ávinningi.
Í aðdraganda Innviðaþings hafa verið haldnir opnir samráðsfundir með íbúum í öllum landshlutum.
Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra flytja erindi á þinginu. Sérstakur gestur Innviðaþings er Jari Kauppila, forstöðumaður hjá International Transport Forum (ITF-OECD).
8:30 – Húsið opnar
Fyrsti hluti: Fjárfestingar í innviðum
9:00-10:45 Opnun fundar
Ingilín Kristmannsdóttir, ráðuneytisstjóri í innviðaráðuneytinu og fundarstjóri
Opnunarávarp
Ný framtíðarsýn fyrir innviði ÍslandsEyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra
Global Trends and Practices in Transport Infrastructure: Financing, Funding, and Future-Proofing
Samgönguinnviðir: Alþjóðlegir straumar og stefnur í fjármögnun og uppbyggingu innviða til framtíðar
Jari Kauppila forstöðumaður hjá International Transport Forum (ITF-OECD)
Jari Kauppila mun í erindi sínu fjalla um gildi innviðauppbyggingar og leiðir til að fjármagna slíka uppbyggingu – og setja hvort tveggja í alþjóðlegt samhengi. ITF starfar innan vébanda OECD og hlutverk þess er að stuðla að samvinnu þjóða í málefnum samgangna og standa að viðamiklum rannsóknum sem ætlað er að vera grundvöllur fyrir stefnumótun og ákvörðunartöku á öllum sviðum samgangna.
Spjall með Jari Kauppila
Ávarp
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra
Spjall með ráðherrum
10:45-11:00 – Kaffihlé
11:00-12:00
Fjármögnun innviða
Fjármögnun samgönguinnviða - valkostir, áskoranir og tækifæriÁrni Freyr Stefánsson, skrifstofustjóri samgangna hjá innviðaráðuneytinu
Fjárfestingar lífeyrissjóða í innviðumÓlafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs og formaður nefndar Landssamtaka lífeyrissjóða um fjárfestingarumhverfið
Innviðir - núna!Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins
12:00-12:45 – Hádegisverður
Annar hluti: Innviðauppbygging og samfélag
12:45-14:20 Verðmætaskapandi fjárfestingar
Fjárfesting í samgöngum og ávinningur samgöngubótaBergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri VegagerðarinnarGuðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni
Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins – samfélagsleg áhrifÞorsteinn Hermannsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Betri samgangna
Innviðir og sveitarfélög
Sterkari innviðir og stærri sveitarfélög efla lífsgæðiVífill Karlsson, prófessor og forstöðumaður rannsóknarseturs í byggða- og sveitarstjórnarmálum við Háskólann á Bifröst. Pófessor við Háskólann á Akureyri. Fagstjóri og ráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi.
Sterkir innviðir – lykill að góðu samfélagiJón Björn Hákonarson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga
Pallborð
Bergþóra Þorkelsdóttir, Jón Björn Hákonarson, Ólafur Sigurðsson, Sigurður Hannesson, Sigþór Sigurðsson framkvæmdastjóri Colas, Vífill Karlsson og Þorsteinn Hermannsson.
14:20-14:30 – Kaffihlé
Þriðji hluti: Uppbygging og öryggi innviða
14:30-16:00 Uppbygging og öryggi innviða
Að efla fjarskiptaöryggiUnnur Kristín Sveinbjarnardóttir, sviðsstjóri netöryggissviðs hjá Fjarskiptastofu
Innviðir og netöryggiGuðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumaður Netöryggissveitar (CERT-IS)
Fjarskipti á krossgötumOttó V. Winther, sérfræðingur í innviðaráðuneytinu
Hvað græðum við á öryggi? Hver er fjárhagslegur ávinningur af forvörnum?Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu
Guðmundur Arnar Sigmundsson, Gunnar Geir Gunnarsson, Magnús Hauksson framkvæmdastjóri Öryggisfjarskipta, Ottó V. Winther og Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir.
16:00 – Þingi slitið