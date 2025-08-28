Innlent

Bein út­sending: Inn­viðaþing 2025 - Sterkir inn­viðir – sterkt sam­félag

Atli Ísleifsson skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.

Innviðaþing 2025 fer fram á Hilton Reykjavík Nordica undir yfirskriftinni „Sterkir innviðir – sterkt samfélag“.

Hægt verður að fylgjast með þinginu í beinu streymi en innviðaráðuneytið stendur að þinginu og verður þar sjónum beint að uppbyggingu og öryggi innviða í samgöngum og fjarskiptum, þ.á m. fjárfestingum og samfélagslegum ávinningi. 

Í aðdraganda Innviðaþings hafa verið haldnir opnir samráðsfundir með íbúum í öllum landshlutum.

Dagskrá Innviðaþings 2025

Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra flytja erindi á þinginu. Sérstakur gestur Innviðaþings er Jari Kauppila, forstöðumaður hjá International Transport Forum (ITF-OECD).

8:30 – Húsið opnar

Fyrsti hluti: Fjárfestingar í innviðum

9:00-10:45 Opnun fundar

Ingilín Kristmannsdóttir, ráðuneytisstjóri í innviðaráðuneytinu og fundarstjóri

Opnunarávarp

Ný framtíðarsýn fyrir innviði Íslands

Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra

Global Trends and Practices in Transport Infrastructure: Financing, Funding, and Future-Proofing

Samgönguinnviðir: Alþjóðlegir straumar og stefnur í fjármögnun og uppbyggingu innviða til framtíðar

Jari Kauppila forstöðumaður hjá International Transport Forum (ITF-OECD)

Jari Kauppila mun í erindi sínu fjalla um gildi innviðauppbyggingar og leiðir til að fjármagna slíka uppbyggingu – og setja hvort tveggja í alþjóðlegt samhengi. ITF starfar innan vébanda OECD og hlutverk þess er að stuðla að samvinnu þjóða í málefnum samgangna og standa að viðamiklum rannsóknum sem ætlað er að vera grundvöllur fyrir stefnumótun og ákvörðunartöku á öllum sviðum samgangna.

Spjall með Jari Kauppila

Ávarp

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra

Ávarp

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra

Spjall með ráðherrum

10:45-11:00 – Kaffihlé

11:00-12:00

Fjármögnun innviða

Fjármögnun samgönguinnviða - valkostir, áskoranir og tækifæri

Árni Freyr Stefánsson, skrifstofustjóri samgangna hjá innviðaráðuneytinu

Fjárfestingar lífeyrissjóða í innviðum

Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs og formaður nefndar Landssamtaka lífeyrissjóða um fjárfestingarumhverfið

Innviðir - núna!

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

12:00-12:45 – Hádegisverður

Annar hluti: Innviðauppbygging og samfélag

12:45-14:20 Verðmætaskapandi fjárfestingar

Fjárfesting í samgöngum og ávinningur samgöngubóta

Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri Vegagerðarinnar

Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni

Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins – samfélagsleg áhrif

Þorsteinn Hermannsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Betri samgangna

Innviðir og sveitarfélög

Sterkari innviðir og stærri sveitarfélög efla lífsgæði

Vífill Karlsson, prófessor og forstöðumaður rannsóknarseturs í byggða- og sveitarstjórnarmálum við Háskólann á Bifröst. Pófessor við Háskólann á Akureyri. Fagstjóri og ráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi.

Sterkir innviðir – lykill að góðu samfélagi

Jón Björn Hákonarson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga

Pallborð

Bergþóra Þorkelsdóttir, Jón Björn Hákonarson, Ólafur Sigurðsson, Sigurður Hannesson, Sigþór Sigurðsson framkvæmdastjóri Colas, Vífill Karlsson og Þorsteinn Hermannsson.

14:20-14:30 – Kaffihlé

Þriðji hluti: Uppbygging og öryggi innviða

14:30-16:00 Uppbygging og öryggi innviða

Að efla fjarskiptaöryggi

Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir, sviðsstjóri netöryggissviðs hjá Fjarskiptastofu

Innviðir og netöryggi

Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumaður Netöryggissveitar (CERT-IS)

Fjarskipti á krossgötum

Ottó V. Winther, sérfræðingur í innviðaráðuneytinu

Hvað græðum við á öryggi? Hver er fjárhagslegur ávinningur af forvörnum?

Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu

Pallborð

Guðmundur Arnar Sigmundsson, Gunnar Geir Gunnarsson, Magnús Hauksson framkvæmdastjóri Öryggisfjarskipta, Ottó V. Winther og Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir.

16:00 – Þingi slitið

