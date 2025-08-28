Árásarmaðurinn sem hóf skothríð í kaþólskum skóla í Minneapolis í Bandaríkjunum í gær deildi sérstakri yfirlýsingu sinni fyrir árásina, var ekki á sakaskrá og hafði eignast skotvopnin með löglegum hætti. Á skotvopnin hafði árásarmaðurinn – Robin Westman – meðal annars skrifað „Drepið Trump“, „Breivik“ og „McVeigh“.
Tvö börn – átta og tíu ára – létu lífið í árásinni sem gerð var í kapellu kaþólsks barnaskóla í Minneapolis í gær. Auk þeirra særðust sautján til viðbótar og þar af fjórtán börn. Yngsta barnið sem særðist var sex ára gamalt. Árásarmaðurinn svipti sig lífi eftir að lögregla hafði króað hann af.
Skólinn sem um ræðir heitir Annunciation Catholic School og hann sækja um 340 nemendur, allt frá leikskólaaldri og upp í áttunda bekk, en skólaárið hófst síðastliðinn mánudag.
Bandaríska alríkislögreglan FBI rannsakar málið sem hryðjuverk og hatursglæp gegn kaþólikkum að því er segir í bandarískum fjölmiðlum.
„Þetta er hörmulegur atburður sem átti aldrei að gerast. Það er undir okkur öllum komið að gera okkur grein fyrir að við getum ekki bara sagt að þetta eigi aldrei að gerast aftur, og svo leyfa því svo að gerast aftur og aftur,“ sagði Jacob Frey, borgarstjóri Minneapolis í gær.
FBI hefur greint frá því að árásarmaðurinn hafi verið hin 23 ára Robin Westman. Hún var með hreina sakaskrá og stóð ein að árásinni. Hún notaðist við þrjú skotvopn sem hún hafði nýlega komist yfir og með löglegum hætti.
Bandarískir fjölmiðlar greina frá því að hin 23 ára Westman hafi breytt fornafni sínu úr Robert í Robin árið 2020 þar sem hún skilgreindi sig sem kona.
Árásin átti sér stað í fyrstu messu skólaársins og hóf Westman árásina með því að skjóta inn um gluggana utanfrá og á börnin sem sátu á kirkjubekkjunum.
Westman hafði skilið eftir tvö myndbönd á YouTube fyrir árásina þar sem hún las yfirlýsingu sína, en FBI hefur nú látið fjarlægja myndböndin af netinu. Á myndbandinu sýnir hún skotvopnin þar sem hún er meðal annars búin að skrifa „Drepið Donald Trump“ og nöfn fjöldamorðingjanna Timothy McVeigh – sem stóð fyrir sprengingunni í alríkisbyggingunni í Oklahoma árið 1995 – og hins norska Anders Behring Breivik sem stóð fyrir árásinni í miðborg Osló og Útey árið 2011.
Sömuleiðis birtist nafn hins ástralska Brenton Tarrandi sem stóð fyrir árásinni á mosku í Christchurch í Nýja-Sjálandi árið 2019 þar sem 51 lét lífið.
Í einu myndbandinu biður Westman sömuleiðis foreldra sína afsökunar og biður þá um að hugsa ekki á þann veg að þeim hafi mistekist sem foreldarar. Hún segist hafa hugsa „þetta“ í lengri tíma, hún hafi lengi bæði verið þunglynd og með sjálfsvígshugsanir.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi er bent á stuðning í Sorgarmiðstöð s. 551-4141, upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is og á Píeta símann s.552-2218.