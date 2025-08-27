Brann mætir annað hvort Val eða Braga á laugardaginn í umspili um sæti í 3. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Brann sigraði Inter, 2-1, í Íslendingaslag í dag.
Þrjár íslenskar landsliðskonur komu við sögu í leiknum í Mílanó í dag. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kom Inter yfir á 7. mínútu með sínu fyrsta marki fyrir félagið.
Aðeins sex mínútum síðar kom Diljá Ýr Zomers boltanum framhjá Cecilíu Rán Rúnarsdóttur í marki Inter og jafnaði fyrir Brann.
Á 56. mínútu skoraði Signe Gaupset svo sigurmark norska liðsins. Það mætir sigurvegaranum úr viðureign Vals og Brann sem hefst klukkan 18:30 á eftir.
Inter mætir tapliðinu úr leik Vals og Brann á laugardaginn.