Supu hveljur á fundi með ráðherra á Egilsstöðum Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. ágúst 2025 15:10 Eyjólfur Ármannsson lauk hringferð sinni um landið á Hótel Héraði í gærkvöldi. Hér er hann á leið til fundar við forseta Íslands. Vísir/Vilhelm Seyðfirðingar supu margir hveljur á opnum fundi með innviðaráðherra á Egilsstöðum í gærkvöldi. Fullhönnuð Fjarðarheiðargöng virðast orðin völt í sessi og málin myndu ekki skýrast fyrr en í október eða nóvember. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mælir fyrir nýrri samgönguáætlun í október eða nóvember. Hann hefur verið á ferð um landið og hitti fyrir íbúa á Austfjörðum á Hótel Héraði í gærkvöldi. Austurfrétt greinir frá og segir ráðherrann ekki hafa gefið nein lofoð um forgangsröðun jarðganga. Nú væri til skoðunar í ráðuneytinu hvort rétt væri að ráðast í Fjarðagöng á milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar á undan Fjarðarheiðagöngum milli Seyðisfjarðar og Héraðs. Eyjólfur bar meðal annars saman Fjarðarheiðargöng, sem talin eru myndu kosta um sextíu milljarða króna, og bar saman við Dýrafjarðargöng sem eru þrír kílómetrar og kostuðu tólf milljarða. Þá ræddi hann mögulega Fjarðagöng sem myndu skapa hringleið, gera allt svæðið að samþættu atvinnu- og þjónustusvæði auk þess að tengja Fljótsdalshérað betur við sjúkrahúsið í Neskaupstað. Í umfjöllun Austurfréttar kemur fram að orð ráðherra hafi fallið í grýttan jarðveg Seyðfirðinga sem spurðu ráðherra ítrekað hvað kæmi í veg fyrir að ráðist yrði í Fjarðaraheiðargöng, einu fullhönnuðu jarðgöngin á Íslandi, sem teldust tilbúin til útboðs. Eyjólfur sagðist meðal annars ekki bera ábyrgð á loforðum fyrri ríkisstjórnar. Engin samgönguáætlun hefði verið samþykkt á síðasta kjörtímabili á þinginu. Þá minnti hann á að mikill meirihluti landsmanna byggi á milli Hvítánna og uppi væri mikil krafa um innviðauppbyggingu um allt land. Til stæði að auka útgjöld til vegamála úr 0,6 prósentum í eitt prósent. „Ég vonast til að landsmenn upplifi að sleginn er nýr tónn og kraftur í samgöngumálum,“ sagði Eyjólfur að því er fram kemur í umfjöllun Austurfréttar. Allt uppi á borðinu Eyjólfur ræddi stöðu jarðgangna og samgöngumál almennt í fréttum Sýnar í janúar þegar hann var nýskipaður innviðaráðherra. Hann var meðal annars spurður út í Fjarðarheiðargöng þá og vildi lítið gefa uppi. „Það mun bara koma í ljós í haust. Ég mun mæla fyrir nýrri samgönguáætlun í haust. Við erum að vinna í endurskoðun núna. Ég er óbundinn af fyrri áætlun. Þetta er endurskoðun á áætluninni og þá munum við fara í þá vinnu,“ sagði Eyjólfur. Hann sagði þá einnig opið að velja annan jarðgangakost á Austfjörðum. „Það er allt uppi á borðinu. Allt uppi á borðinu hvað þetta varðar. Ég hef heyrt þessa umræðu. Það eru mikilvæg jarðgöng fyrir austan. Líka fyrir vestan og norðan. Þannig að þetta á bara allt eftir að koma í ljós hver forgangsröðunin verður. Ég veit að það er stóra málið," sagði ráðherra samgöngumála í janúar.

Jarðgöng á Íslandi
Múlaþing
Samgöngur
Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur
Flokkur fólksins

Tengdar fréttir

Engin framlög til jarðganga en óljós áform um innviðafélag

Þrátt fyrir ákvæði stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um að rjúfa kyrrstöðu í jarðgangagerð eru engin framlög í nýsamþykktri fjármálaáætlun Alþingis til að hefja borun jarðganga á kjörtímabilinu, en aðeins óljós áform reifuð um stofnun innviðafélags.

29. júlí 2025 21:45

Segir nýja forgangsröðun jarðganga uppi á borðinu

Nýr samgönguráðherra boðar kraftmikla vegagerð í landinu, en þó ekki fyrr en búið verður að ná niður verðbólgu og vöxtum. Ráðherrann segir að ný forgangsröðun jarðganga sé uppi á borðinu.

30. janúar 2025 21:21