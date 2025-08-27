Lífið

Töluðu ís­lensku við mann­hafið

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Smashing Pumpkins hefur gengið í gegnum töluverðar breytingar frá stofnun ef frá er talinn forsprakkinn Billy Corgan sem leiðir bandið.
Það er óhætt að segja að andrúmsloftið hafi verið rafmagnað þegar bandaríska hljómsveitin Smashing Pumpkins mætti á svið Laugardalshallar í gærkvöldi. Uppselt varð á tónleikana á fyrsta degi miðasölu í vetur og ljóst að mun færri komust að en vildu. 

Elín Hall sá um upphitun áður en Billy Corgan og félagar stigu á stokk við mikinn fögnuð. Sveitin var stofnuð í Chicago árið 1988 og er af mörgum talin ein áhrifamesta hljómsveit allra tíma. Hún átti stóran þátt í mótun indie rokktónlistar, hefur selt yfir þrjátíu milljónir platna og unnið til fjölda verðlauna.

Fréttastofa var í beinni frá Laugardalshöll fyrir tónleikana í gærkvöldi og ræddi við Ísleif Þórhallsson skipuleggjanda hjá Senu Live.

Corgan heilsaði mannhafinu í Laugardalshöll á íslensku, bauð gott kvöld og í hönd fór slagarasúpa enda á sveitin fjölmarga smelli sem tónleikagestir kunnu vel að meta og sungu með. Þetta voru síðustu tónleikar sveitarinnar á Aghori-túr sínum.

Að neðan má sjá myndband úr smiðju REC Media  þar sem gítarleikarinn James Iha talar íslensku við áhorfendur og brot úr lögum.

Að neðan má sjá myndir sem Mummi Lú ljósmyndari tók af stemmningunni í Laugardalshöll í gærkvöldi.

Elín Hall fór á kostum í upphitun.Mummi Lú
Löngu uppselt var á tónleikana og mikil stemmning.Mummi Lú
Litadýrðin var mikil.Mummi Lú
Hvert einasta sæti var setið og fermetri nýttur.Mummi Lú
Slagari eftir slagara var sunginn.Mummi Lú
Tónleikagestir tóku vel undir.Mummi Lú
Mummi Lú
Elín Hall er bæði afar fær leikkona og sönggkona.Mummi Lú
Reykur yfir Laugardalshöll.Mummi Lú

Að neðan má sjá lista yfir lögin sem sveitin hefur allajafna tekið á tónleikatúr sínum.

  • Glass' Theme
  • Heavy Metal Machine
  • Today
  • Pentagrams
  • Bullet With Butterfly Wings
  • Muzzle
  • 1979
  • Edin
  • Sighommi
  • Porcelina of the Vast Oceans
  • Mayonaise
  • Take My Breath Away (Berlin cover)
  • Disarm
  • 999
  • Tonight, Tonight
  • Cherub Rock
  • Jellybelly
  • Bodies
  • Ava Adore
  • Zero
  • The Everlasting Gaze

Fréttin hefur verið uppfærð. Í fyrri útgáfu stóð að söngvarinn Billy Corgan hefði talað íslensku en það var James Iha.

