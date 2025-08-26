Stjórnvöld í Ástralíu hafa ákveðið að vísa sendiherra Íran í Canberra úr landi og loka sendiráði sínu í Tehran, eftir að öryggisyfirvöld komust að þeirri niðurstöðu að stjórnvöld í Íran hefðu staðið að baki að minnsta kosti tveimur árásum á samfélag gyðinga í landinu.
Frá þessu greindi forsætisráðherrann Anthony Albanese í morgun.
Forsætisráðherrann sagði Australian Security and Intelligence Organisation (Asio) hafa komist að þeirri niðurstöðu að stjórnvöld í Tehran hefðu staðið að árásum á Adass bænahúsið í Melbourne og Lewis´s Continental Kitchen í Sydney.
Mike Burgess, forstjóri Asio, sagði árásirnar hafa verið fyrirskipaðar af íranska hernum og skipulagðar í gegnum mörg lög af milliliðum í Ástralíu.
Yfirvöld hafa ákveðið að setja íranska herinn á lista yfir hryðjuverkasamtök en til þess þarf að breyta lögum.
Burgess sagði sendifulltrúa Íran í Ástralíu ekki grunaða um aðild að árásunum en sendiherrann Ahmad Sadeghi er ekki lengur velkominn í landinu.
Albanese sagði árásirnar hafa verið tilraun erlendra stjórnvalda til að skapa sundrung og grafa undan samstöðu. Hann sagði ákvarðanir um að vísa sendiherrum úr landi ekki vera teknar af léttúð.
