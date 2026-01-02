Neytendur eigi meira inni Sunna Sæmundsdóttir skrifar 2. janúar 2026 12:45 Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda. vísir/samsett Eldsneytisverð hefur lækkað hressilega eftir áramót en neytendur eiga frekari lækkun inni, segir framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Rekstrarkostnaður bíla hækki hjá flestum og sérstaklega hjá þeim sem reka eyðslugranna bíla. Bensínlíter hefur ekki verið ódýrari hér á landi síðan haustið 2017. Sá ódýrasti en nú, líkt og þá, hjá Costco í Garðabæ þar sem hann kostar 171 krónu. Bensínverð lækkaði hressilega 1. janúar þegar lög um kílómetragjald tóku gildi, eða að meðaltali um þriðjung. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir lækkanir í samræmi við væntingar, að því er varðar þann hluta er nemur skattalækkun vegna kílómetragjaldsins. „En eins og við höfum bent á að þá hefur verið óbreytt eldsneytisverð á íslenska markaðnum alveg frá því í nóvember, á meðan heimsmarkaðsverð hefur verið að ganga niður,“ segir Runólfur. Neytendur ættu því að eiga inni frekari lækkun að mati Runólfs; álagning olíufélaganna sé nú ríflegri en áður. Hann segir vel fylgst með verðþróuninni. Allt að fimmtungi dýrara Ökumenn þurfa nú mánaðarlega að standa skil á kilómetragjaldi, sem er 6,95 krónu á hvern ekinn kílómetra fyrir bíla og jeppa undir tíu tonnum. Runólfur segir breytinguna koma heimilum misvel. „Það er einhver hækkun hjá öllum. Rafbílar fara úr sex í 6,95 krónur, þannig að kostnaður vegna orkunotkunar og kílómetragjalds stígur töluvert umfram verðlagsþróun, eða á milli sjö til átta prósent. Þetta er okkar útreikningur miðað við ökutæki sem ekið er tuttugu þúsund kílómetra á ári,“ segir Runólfur. „Og ef við erum að tala um einhvern svona dísilbíl sem eyðir tólf lítrum á hundraðið, að þá munu eigendur þeirra njóta góðs af breytingunum og borga um sjö prósentum minna við rekstur út af orkunotkun og kílómetragjaldi heldur en þeir gerðu í desember. Svo er það lítill dísilbíll, sem er neyslugrannur og notar til dæims bara fimm lítra á hundraðið. Eigandi svoleiðis ökutækis er að borga um nítján prósentum meira eftir kerfisbreytingu heldur en var fyrir áramót.“ Rekstrarkostnaður bíls eykst hjá sumum en dregst saman hjá öðrum.vísir/anton brink Runólfur segir þetta ósanngjart þar sem stærri bílar slíti vegum frekar. Runólfur hafði gagnrýnt þetta fyrir breytingu og telur enn að þetta beri að skoða. „Það slær mann aðeins að þeir sem eiga orkufreka bíla, sem eyða miklu eldsneyti, að þeir séu að njóta góðs af breytingunni,“ segir Runólfur. Skattar, tollar og gjöld Umferð Bensín og olía Neytendur Mest lesið Banaslys á Hvolsvelli Innlent Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Erlent Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Innlent Barist á götum úti í Íran fimmta daginn í röð Erlent Fleiri fréttir Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Eldur í bíl við Breiðhellu Vinum hans ekki litist á blikuna Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Fluttur á sjúkrahús eftir slys í Hrútafirði Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Hitnar undir feldi Péturs Þessi fjórtán hlutu fálkaorðuna á nýársdegi „Líðan barna nú mun móta sögu og styrk Íslands á næstu árum“ Fleirum þykir Flokki fólksins ganga illa að hrinda málum í framkvæmd Fimmtán leituðu á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Ríflega tuttugu útköll vegna eldsvoða Vill annað sætið hjá Samfylkingunni í borginni Kveðst hlakka til að mæta aftur til starfa Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Miðahafi á Íslandi vann 642 milljónir í Víkingalottói Stunguárás og margar tilkynningar um flugeldaslys Gleðilegt nýtt ár kæru lesendur Vísis Eitthvað í íslensku samfélagi fjandsamlegt börnunum okkar Sjá meira