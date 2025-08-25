Erlent

El Mayo sagður ætla að játa sekt

Samúel Karl Ólason skrifar
Handtaka Ismael Zambada, eða El Mayo, leiddi til umfangsmikilla átaka í Mexíkó sem standa enn yfir.
Handtaka Ismael Zambada, eða El Mayo, leiddi til umfangsmikilla átaka í Mexíkó sem standa enn yfir. Getty/Luis Antonio Rojas

Ismael Zambada, sem var um árabil einn valdamesti fíkniefnabarónn Mexíkó er talinn ætla að játa sekt í bandarískum alríkisdómstól í dag. Zambada, sem gengur undir nafninu „El Mayo“ og var háttsettur leiðtogi í Sinaloa-samtökunum svokölluðu en tvær vikur eru síðan alríkissaksóknarar sögðust ekki ætla að sækja eftir dauðadómi gegn Zambada.

Hann stendur frammi fyrir sautján ákærum sem tengjast fíkniefnasölu, skotvopnum og fjárþvætti en ekki liggur nákvæmlega fyrir hvaða brotum hann ætlar að gangast við.

Fíkniefnabarónninn fyrrverandi er 77 ára gamall og var handtekinn í Texas í fyrra, þegar sonur Joaquín Guzmán, eða „El Chapo“ plataði hann til Bandaríkjanna. Þá hafði sonur El Chapo gert samkomulag við yfirvöld í Bandaríkjunum en síðan þá hafa blóðug átök um yfirráð Sinaloa-samtakanna staðið yfir, milli stuðningsmanna El Mayo annars vegar og tveggja annarra sona El Chapo, sem situr einnig í fangelsi í Bandaríkjunum, hins vegar.

Fylkingar þessar kallast „Los Chapitos“ og „Los Mayos“.

Átök eru talin hafa veikt stöðu samtakanna verulega. Meðlimir annarra glæpasamtaka hafa reynt að nýta sér þessa stöðu. Þau samtök bera nafnið Cártel de Jalisco Nueca Generación eða CJNG. Þau samtök eru leidd af manni sem heitir Nemesio Oseguera Cervantes og er kallaður „El Mencho“.

El Chapo var dæmdur í lífstíðarfangelsi árið 2019, í sama dómsal og El Mayo mun mæta í í dag.

Á hátindi þeirra, ef svo má segja, stjórnuðu þeir mjög áhrifa- og valdamiklum samtökum. Gusmán og Zambada stýrðu þungvopnuðum einkaher og undirmenn þeirra hafa verið sakaðir um fjölmörg mannrán og morð, auk pyntinga og annarra glæpa.

Mexíkó Bandaríkin Erlend sakamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið