Héraðsdómur hefur hafnað beiðni lögreglu um gæsluvarðhald yfir manni sem er grunaður um aðild að þjófnaði á hraðbanka í Mosfellsbæ. Verjandi mannsins telur ólíklegt að Landsréttur fallist á varðhald, rökstuddan grun skorti í málinu. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum.
Tæplega tíu ára drengur lést úr malaríu á Landspítalanum í vikunni eftir að hafa verið á ferðalagi í Úganda með fjölskyldu sinni. Sóttvarnalæknir segir veikindin mjög óalgeng hér á landi og hvetur fólk sem hyggst á ferðalög að leita sér ráðgjafar.
Fjármálaráðherra segir vandann við íslenskan fasteignamarkað þann að á markaði séu íbúðir sem fólk vilji ekki kaupa. Áhersla verði lögð á húsnæðismál á haustþinginu.
Hernám Ísraelshers á Gasaborg hófst í morgun og flýja íbúar í stórum stíl. Körfuknattleikssamband Íslands segist hafa beitt sér fyrir keppnisbanni á ísraelska liðið en ekki geta sniðgengið leik gegn liðinu á EM vegna alvarlegra afleiðinga.
