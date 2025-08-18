Faðir á leikskólanum Múlaborg er sleginn vegna meints kynferðisbrots gegn barni í skólanum. Hann gagnrýnir Reykjavíkurborg fyrir seinagang í upplýsingagjöf og biður fjölmiðla um að vanda sig í umfjöllun um málið. Samkvæmt heimildum fréttastofu var starfsmaðurinn í sérstöku eftirliti í skólanum á síðasta ári vegna hegðunar sinnar.
Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar. Þar rýnum við einnig í fund Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Volodomírs Selenskí forseta Úkraínu í Hvíta húsinu, en hann hófst á sjötta tímanum nú síðdegis. Að honum loknum munu forsetarnir funda með fjölda Evrópuleiðtoga. Við greinum stöðuna og upphaf fundarins í myndveri.
Kona sem er ákærð fyrir að bana föður sínum og tilraun til að bana móður sinni hringir nær daglega í móður sína úr gæsluvarðhaldi þrátt fyrir að hún sé bæði brotaþoli og lykilvitni. Konan er grunuð um að hafa beitt foreldra sína margvíslegu ofbeldi í lengri tíma.
Við heyrum frá utanríkisráðherra sem segir frestun Evrópusambandsins á yfirvofandi tollum gegn járnblendi frá Íslandi vera varnarsigur. Hún kveðst vongóð fyrir komandi baráttu sem sé hvergi nærri lokið. Forstjóri Elkem segir starfsfólk og stjórnendur anda léttar yfir frestuninni.
Rætt verður við forstjóra Landsvirkjunar, sem var sektuð um 1,4 milljarða króna af Samkeppniseftirlitinu. Hann furðar sig á niðurstöðunni, og segir fyrirtækið alltaf hafa hagsmuni raforkunotenda að leiðarljósi.
Þá kynnum við okkur nýjungar hjá Strætó, þar sem vagnar eiga að koma oftar en áður, og skoðum nýja göngubrú yfir Sæbraut, sem var tekin í gagnið í dag, rétt í tæka tíð fyrir skólabyrjun í grunnskólum borgarinnar.