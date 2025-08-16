Vladimír Pútín Rússlandsforseti er sagður hafa lofað að stöðva framgöngu rússneska hersins í úkraínsku héruðunum Kherson og Saporisía, gegn því að Úkraínumenn láti eftir Donbas. Frá þessu greinir bandaríska fréttaveitan Financial Timess.
Lítið hefur verið gefið upp um hvað fór fram á fundi Pútíns og Donalds Trump Bandaríkjaforseta í Alaska í gær. Trump er sagður hafa lagt til öryggistryggingu fyrir Úkraínumenn í anda þeirrar sem kveðið er á um í 5. grein Atlantshafsbandalagssamningsins, þar sem segir að árás á eitt NATO-ríki sé árás á þau öll. Úkraínumenn fengju ekki að ganga í bandalagið hins vegar.
Fjallað verður um fundinn í kvöldfréttum Sýnar og Arnór Sigurjónsson, fyrrverandi skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu, kemur í myndver og rýnir í stöðuna.
