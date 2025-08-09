Erlent

Selenskí segir allar lausnir án Úkraínu „lausnir gegn friði“.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti segir að Úkraína muni ekki fallast á friðarsamkomulag sem feli í sér að ríkið gefi eftir landsvæði í hendur Rússa. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gærkvöldi að friðarsamkomulag fæli í sér skiptingu á landsvæðum.

Greint var frá því í gær að Trump og Vladimír Pútín Rússlandsforseti ættu fund í Alaska þann 15. ágúst, þar sem þeir munu freista þess að ná saman um hvernig ætti að binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu, án þess að Selenskí eða nokkur annar Úkraínumaður sitji við borðið.

Trump lét hafa eftir sér eftir að friðarsamkomulag ætti eftir að fela í sér skiptingu á landsvæðum. Hann tilgreindi ekki hvaða landsvæði hann átti við en Rússar hafa náð stjórn yfir öllu Lúhansk héraði og stærstu hlutum Dónetsk-, Sapóríssjíu- og Khersonhéruðum.

Í færslu á Telegram segir Selenskí að Úkraína muni ekki gefa hernámsliðum landið sitt. Allar lausnir án Úkraínu séu „lausnir gegn friði“.

CBS greindi frá því í nótt að Trump hafi beitt þrýstingi á aðra Evrópuleiðtoga að samþykkja vopnahléstillögu sem felur í sér að Úkraína gefi eftir Donbassvæðið eins og það leggur sig í hendur Rússlands og að Rússland haldi stjórn yfir Krímskaganum öllum. 

Á móti þyrfti Rússland að gefa eftir Sapóríssjíu- og Khersonhéröð, sem eru sem stendur undir stjórn Úkraínuhers.

