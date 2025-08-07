Sektaður fyrir of skyggðar rúður

Ökumaður var sektaður í Breiðholti fyrir að aka með skyggðar filmur í hliðarrúðum bíls síns. Ólöglegt er að vera með filmur í framhliðarrúðum ökutækja.
Þetta er á meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en alls eru 67 mál bókuð í kerfum lögreglu á tímabilinu frá fimm í morgun og fram til fimm síðdegis.
Í Garðabæ var tilkynnt um þjófnað á eldsneyti úr vinnubifreið en mikið hefur verið fjallað um skipulagða hópa bensínþjófa sem hafa látið á sér kræla víða um borgina undanfarið.
Í Hafnarfirði var tilkynnt um óvelkomna menn sofandi í anddyri fyrirtækis en lögregla vísaði þeim á brott.
Í Mosfellsbæ var aðstoðar lögreglu óskað vegna umferðarslyss þar sem árekstur varð milli bíls og manns á rafhlaupahjóli. Hjólreiðamaðurinn hlaut minniháttar áverka og var fluttur á slysadeild til aðhlynningar.