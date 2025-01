Atli Steinn genginn í það heilaga

Þessu greinir Atli Steinn frá á Facebook-síðu sinni en þar segir að kærasta þeirra hjóna hafi gefið þau saman við látlausa athöfn með stórkostlegt útsýni.

„Við Anita Sjøstrøm létum í morgun pússa okkur saman á suðurbarmi Miklagljúfurs, Grand Canyon, við fagra en látlausa athöfn dómarans og kærustu okkar, Robin Burgess, sem í krafti embættis síns er stætt á að framkvæma hjónavígslur í Arizona-ríki (og raunar öllum ríkjum Bandaríkjanna veiti til þess bær dómari í viðkomandi ríki heimild sína, man þetta ekki í smáatriðum,“ segir í færslu Atla.

Þjónninn reyndist öflugur ljósmyndari

Atli, Aníta og Robin óku þrjú saman frá Phoenix í Arizona-ríki þann 30. desember og gistu þau í huggulegum kofa í grennd við Miklagljúfur degi fyrir Brúðkaupið þar sem gestirnir voru aðeins þrír talsins.

„Hún Yvonne Marie Fortune blessunin, sem er lifandi eftirmynd Zeldu heitinnar Rubinstein sem túlkaði miðilinn Tanginu Barrons eftirminnilega í kvikmyndunum Poltergeist I – III árin 1982 til 1988, og dóttir hennar Calysta, leiftrandi greind stúlka sem nú stefnir á hagfræðinám í virtum háskóla í Chicago og tjáði mér þetta allt saman í löngu máli. Þriðji maður, og þrælöflugur ljósmyndari kom svo í ljós, var Kristopher Soberano, þjónn á veitingastað sem við snæddum kvöldverð á í gær og buðum að sjálfsögðu í brúðkaupið. Við erum jú félagslynd með afbrigðum.“

Koss á kinn frá eiginkonu og kærustu.

„Þær mæðgur gegna þungavigtarhlutverki í sambandi okkar Robin þar sem ég rakst á þær Yvonne í Bankastrætinu laugardaginn 4. nóvember 2023 í Íslandsheimsókn. Ræddi þá gagn og nauðsynjar jóla við dótturina á símaskjá og átti slíkt skjásamtal sér aftur stað nú á aðfangadag áður en við hittumst fyrsta sinni skjálaust – og gleðin eftir því – í teiti hjá Robin á sunnudag sem fól meðal annars í sér skotvopnaprófun okkar Anitu hjá nágrannanum.“

Fögnuðu á tónleikum Lil Wayne um kvöldið

Atli segir í færslu sinni að athöfnin hafi verið einstaklega fögur sem sé lukkulegt enda ekki á vísan að róa með veður um miðjan vetur á þessum fagra stað sem er að meðaltali 2.134 metra hæð yfir sjávarmáli. Skafheiður himinn hafi þó blasið við þeim um morguninn.

„Robin flutti stutta en fagra tölu og fór yfir öll formlegheit og sem dómaraembætti hennar býður lauk hún máli sínu, fyrir kossinn fræga (okkar Anitu sem sagt), á hinum annáluðu orðum: „By the power invested in me by the Universal Life Church and The State of Arizona it is my pleasure to announce you wife and husband.“ Þannig var nú það. Frábær og ógleymanleg athöfn og fjöldi ferðamanna á göngunni til baka í litla kofann okkar óskaði okkur innilega til hamingju sem var huggulegt og skemmtileg upplifun að auki.“

Að lokinni athöfn héldu þau saman til Las Vegas þar sem þau sóttu tónleika hjá engum öðrum en Lil Wayne á gamlárskvöld.

„Ekki það að ég kunni nú sérstaklega við þessa blessuðu rapptónlist en jæja, kærastan okkur býður okkur á tónleika og auðvitað mætir maður.“

Sjá má færslu Atla í heild sinni hér fyrir neðan: