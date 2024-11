Glinda í miklu uppáhaldi

„Það var náttúrulega mögnuð upplifun að heyra og sjá röddina mína á Ariönu Grande í þessari stórmynd. Hún er ein af mínum uppáhalds tónlistarkonum,“ segir Sigga Ózk sem svífur um á bleiku skýi.

„Glinda, karakterinn sem Ariana leikur, er í svo miklu uppáhaldi hjá mér. Ég hafði aldrei séð leikritið áður en ég hef lengi fylgst með söngleikjastjörnunum Kristin Chenoweth og Idina Menzel sem fóru með upprunaleg hlutverk Glindu og Elphöbu.“

Sigga Ózk og Elísabet Ormslev glæsilegar á forsýningunni. Laugarásbíó

Hún segist hafa alist upp við að hlusta mikið á tónlistina úr verkinu.

„Ég hef líka mjög djúpa tengingu við Galdrakarlinn í Oz en Wicked er baksagan af því verki.

Í hvert einasta skipti sem ég heimsótti ömmu og afa vildi ég horfa á Galdrakarlinn í Oz. Amma er alltaf að rifja það upp að ég var varla búin að stíga inn um dyrnar þegar ég spurði: Má ég horfa á Dórótheu? Ég og afi syngjum líka oft saman Somewhere over the rainbow, sem er lag úr Galdrakarlinum.“

Hér má sjá skemmtilegt myndband af tengingu Siggu Ózkar við ömmu hennar og afa:

Slær í gegn á TikTok

Forsýningin og frumsýningin gekk mjög vel að sögn Siggu.

„Þetta er draumur að rætast. Ég er sjúklega hamingjusöm og ánægð. Ég vona að fólk elski þetta líka og ég er mjög þakklát fyrir TikTok hæðina sem er að eiga sér stað núna. Ég er svo þakklát að fólk sé að fýla þetta.“

Sigga Ózk hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlinum TikTok og hafa yfir milljón manns meðal annars horft á myndband sem hún birti frá forsýningunni:

Hún ákvað strax að leggja sig alla fram við að tengjast karakternum djúpum böndum.

„Þetta eru náttúrulega mjög stór fótspor að feta. Mér fannst mikill heiður að fá tækifæri til að fara í áheyrnarprufu fyrir Ariönu, prufan var nógu mikill heiður og hvað þá að fá hlutverkið.

Þetta var dálítil klikkun. Ég fékk tvær vikur til þess að læra allt og taka allt upp. Ég bað þau um að prenta allan texta og allar nótur út og ég setti allt í bleika Glindu möppu sem ég skreytti með glimmeri. Ég var ekki lengi að koma mér í karakter, ég var eiginlega komin í karakter áður en ég fór í prufuna.

Ég bara tengi svo mikið við Glindu og taktana í henni. Mér fannst ótrúlega gaman að gera þetta og það er ómetanlegt að hafa haft svona gott fólk sem hjálpaði til. Ég er bara ennþá í sjokki. Ég vona líka að fólk kaupi miða á íslensku myndina svo við getum fengið að gera mynd númer tvö á íslensku líka.“

Grét úr gleði með fjölskyldunni

Hún upplifði mikinn tilfinningarússíbana við að heyra rödd sína á stóra skjánum.

„Ég grét ekkert eðlilega mikið á frumsýningunni og fór strax daginn eftir að sjá hana með fjölskyldunni minni þar sem við grenjuðum saman og klöppuðum og þetta var bara stórkostlegt,“ segir Sigga Ózk og hlær. „Þetta var svo mikill fögnuður og mér leið eins og ég hafi bara verið í beinni að syngja fyrir fullan sal af fólki því þau klöppuðu svo mikið

Þetta er fyrsta giggið mitt í talsetningu og vonandi ekki mitt síðasta. Ég bara elska þetta og elska Wicked. Vonandi kannski einn daginn í þessu lífi verður þetta verk sett upp á Íslandi og vonandi fæ ég að koma í prufu. Stærsti draumurinn akkúrat núna er að fá að leika Glindu á sviði,“ segir Sigga Ózk að lokum og brosir út að eyrum.