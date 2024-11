Reyndar ekkert kaffi að þessu sinni, bara heilsudrykkur eða boost eins og margir þetta það sem.

Þorgerður vonast eftir að næsta ríkisstjórn verða aðeins þriggja flokka.

„Það er svo sem alveg hægt að gera fína fjögurra flokka stjórn og það er mjög margt gott fólk í öllum flokkum. Það er margt sem við getum tekið undir bæði með Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokknum. Málefnin skipta mestu máli,“ segir Þorgerður.

En hvernig slakar Þorgerður á?

„Þegar ég kem heim og er ein og stundum líka þegar Katrín Erla er þá blasta ég tónlist. Það getur verið Coldplay eða Miley Cyrus eða hvað sem er. Svo horfi ég á The Godfather myndirnar og Lord Of The Rings myndirnar. Mér finnst mjög gaman að sjá þær aftur.“

Sindri lýsir Þorgerði sem smá gaur og hún tekur í raun undir það.

„Ég man þegar ég varð 45 ára og pabbi minn sagði að ég kynni ekki enn að ganga í pilsi. Ég gæti verið dannaðri og ekki fyrir neinn annan en fjölskylduna mína,“ segir Þorgerður en tekur það skýrt fram að ekkert sé að því að konur séu ekki eins kvenlegar og aðrar.

Hún segist ekki sjá eftir því að hafa farið út í pólitík.

„Ég er ekki að fara fram á það lifa lífinu í bómull. Hluti af því að fara út í pólitík er að kunna að sigta út gaggið en maður er líka fljótur að heyra réttmæta gagnrýni.“

