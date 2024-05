Point d’étape sur l’aide militaire 🇫🇷 à l'Ukraine avec mon homologue 🇺🇦 @rustem_umerov, suite au déplacement en Ukraine du @CEMA_FR :



- CAESAR et munitions

- Défense aérienne (missiles ASTER)

- Frappes longue portée (SCALP et A2SM)



Et pour préparer les futurs paquets d'aide. pic.twitter.com/62gQ5fpVpQ