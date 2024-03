Hámhorfið: Hvað eru prestar landsins að horfa á?

Séra Jóna Hrönn Bolladóttir, sóknarprestur í Vídalínskirkju:

Jóna Hrönn Bolladóttir. Aðsend

„Þetta er frábær áskorun fyrir mig að vera með í þessari umfjöllun því ég sest nánast aldrei fyrir framan sjónvarpið. En ég á reynslu af hámhorfi frá síðasta sumarfríi þar sem við karlinn minn fórum á húsbílnum til Evrópu.

Þá fann ég þætti sem heita Young Sheldon og fjalla um lítinn ofvita í Bandaríkjunum. Hann er alinn upp af föður sem elskar bjór og íþróttir og móðir hans er grandvör og vönduð trúkona sem starfar sem ritari í kirkjunni þeirra.

Ég elska þessa þætti, þar eru svo brilljant skemmtileg guðfræðiþemu, þar sem Sheldon rökræðir stundum beint af kirkjubekknum við prestinn í kirkjunni sem getur verið ferlega gremjulegur og okkar vísindahyggju drengur stillir honum oft á tíðum svo skemmtilega upp við vegg.

Svo elskar Sheldon mömmu sína svo mikið og ber svo mikla virðingu fyrir hennar trú og viðhorfum sem hjálpa líka hans röskun og kvíða í dagsins önn. Svo á hann ömmu sem er ekkert nema ósvífnin og Sheldon með allt sitt regluverk verður að veita henni aðhald.

Ég mæli eindregið með þessum þáttum ef fólk vill hlæja upphátt og þetta er líka afar góð afþreying fyrir presta.“

Séra Matthildur Bjarnadóttir, prestur í Vídalínskirkju:

Matthildur Bjarnadóttir prestur. Aðsend

„Af því að ég vinn svo oft um helgar á ég frí á mánudögum í staðinn. Þá sendi í mann og börn út úr húsi og hlamma mér svo í sófann og leyfi mér að horfa á eitthvað áður en ég hlunkast af stað að takast á við þvottafjallið eftir vikuna.

Það hámhorf sem ég hef notið hvað mest var að horfa á allar seríurnar af The Crown. Ég lifði mig þvílíkt inn í þetta og það var líka gagnlegt að verða örlítið betur að sér í sögu Bretlands sem auðvitað teygir anga sína víða um heim. Allar trúarlegu tengingarnar og innsýnin inn í kirkjusögu Bretlands hitti auðvitað í mark hjá mér líka…

Svo verð ég reyndar að vera á sama tíma heiðarleg og viðurkenna að ég horfði á margar seríur af the Vampire Diaries þegar ég var síðast í fæðingarorlofi. Ég ber það auðvitað fyrir mig að hafa ekki verið með réttu ráði svona ósofin með ungabarn en sannleikurinn er sá að mér fannst þetta bara alveg geggjað stöff og er að hugsa um að hætta að skammast mín fyrir það!“

Séra Sindri Geir Óskarsson, sóknarprestur í Glerárkirkju:

Sindri Geir Óskarsson. Aðsend

„Það er mjög sveiflukennt yfir árið hvað ég horfi mikið, það minnkar þegar líður á veturinn og fer að birta til, þá er eins og lesturinn taki frekar völdin.

En fyrir nokkrum vikum lögðumst við hjónin í Reacher inni á Prime, eðal hasar með fínum söguþræði og hélt góðri spennu alveg í gegn.

Ef ég næ að horfa sjálfur án konunnar vel ég gjarnan eitthvað Sci Fi, hún er ekki til í neitt sem gerist í geimnum. Rétt fyrir áramót slátraði ég The Orville í annað sinn. Þetta er ákveðið Tribute til þess sem StarTrek var en allt nýtt úr þeirri átt er því miður rusl.

Í Orville birtist okkur ákveðin birtingarmynd þess góða samfélags sem við viljum öll stefna að, en erum ekki búin að ná, það er vonarboðskapur um að það muni takast að byggja betri heim en þann sem við búum við, en að staðan eins og hún er núna séu fæðingarhríðirnar. Þetta mun takast. Svo það er ekki bara heilalaus hasar og geislabyssur þótt það sé líka í bland.

Svo þegar kemur að bíómyndum var ég að vinna mig í gegnum Purge seríuna. Fólk horfi á eigin ábyrgð en þarna er ákveðinn spegill á samfélagið okkar. Get ekki sagt að ég mæli með fyrir hvern sem er, en mér finnst gaman að pæla í trúarlegu undirtónunum og skoða hvernig við sjáum evangelískarkirkjur í Bandaríkjunum bera með sér element sem eru ekki langt frá þessum horror.“

Séra Hjördís Perla Rafnsdóttir, sjúkrahúsprestur á Landspítala:

Hjördís Perla Rafnsdóttir. Aðsend

„Það er rosalega erfitt fyrir mig að tala um „hámáhorf“ miðað hvernig takturinn í mínu lífi hefur verið síðustu misseri. Við hjónin njótum þess þó mikið að leggjast upp í 2* einbreiðu rafmagnsrúmin okkar og kveikja á sjónvarpinu inni í svefnherberginu þegar allt er komið í ró.

Ég veit, þetta stingur í augun, rafmagnsrúm og sjónvarp í hjónaherberginu. Smá svona 65+ stemning en það hentar mjög vel eins og staðan er í dag Þannig að ég komi að því sem ég er að horfa á þessa dagana.

Ég næ ekki oft að klára heila seríu af sjónvarpsefni en síðasta efni sem náði mér var The Gentlemen á Netflix. Hef að öllu jöfnu haft mikið dálæti af Guy Ritchie og var spennt að sjá þessa þætti og mér þótti þeir mæta þeim væntingum sem ég hafði.

Aðrir þættir sem mér finnst lofa virkilega góðu eru þættir sem heita Shōgun. Ég viðurkenni reyndar að ég þarf að vera vel upp lögð og ekki of krumpuð eftir vinnuna til að þola þá þætti því það er svolítið um ofbeldi og myrkur.

Ég hrífst almennt mest af þáttum/bókum/kvikmyndum sem hafa sögulegt gildi og hefur mér þótt mjög áhugavert að horfa á Turning Point þættina sem núna eru á Netflix. Ég vil meina að það sem heldur mér vakandi lengur en 30 mín verður að teljast gott efni og þar hafa þessir þrír þættir áorkað uppá síðkastið. Mæli með!“

Séra Guðrún Karls Helgudóttir, sóknarprestur í Grafarvogi og frambjóðandi í biskupskjöri 2024:

Guðrún Karls Helgudóttir Facebook

„Ég horfi þó nokkuð á sjónvarpsþætti þegar ég vil slaka á og oftar en ekki er ég þá að prjóna um leið. Þetta stutta form hentar mér vel því þá þarf ég ekki að taka pásu þegar ég get ekki horft á mikið í einu.

Góðir þættir eru fyrir mér svolítið eins og góðar bækur, það getur næstum því verið sorglegt að ljúka við góða þáttaröð. Helst horfi ég á þætti sem fjalla um samskipti fólks og tengsl og ekki er verra ef beittur og jafnvel svolítið dökkur húmor fylgir með.

Dæmi um fyndna þætti sem bjóða upp á einstaka persónusköpun en um leið skarpa sýn á tengsl og mannlega breyskleika eru annars vegar Parks and Recreation og hins vegar Schit´s Creek. Ég hef horft á þessar þáttaraðir nokkrum sinnum og það er alltaf eins og að hitta góða vini að horfa á þær aftur. Þó verður að líða góður tími á milli.

Nýlega horfði ég á tvær þáttaraðir af White Lotus. Þeir voru mjög góðir, hæfilega listrænir og með óvenjulegum persónum og sjónarhorni á lífið.

After life með og eftir Ricky Gervais eru þættir sem ég horfði á fyrir stuttu og heilluðu mig alveg. Þeir fjalla um sorg, missi, von og trú á svo djúpan og fallegan hátt en húmorinn er þó aldrei langt undan. Enda getur vandaður og góður húmor verið besta leiðin til að fjalla um og lýsa sorg og áföllum.

Nýlega horfði ég líka á þætti sem heita Julia og þar datt ég næstum því í hámhorf því þeir voru svo góðir. Þeir fjalla um sjónvarpskokkinn Julia Child sem var frumkvöðull í sjónvarpssögu Bandaríkjanna.

Persónusköpunin, leikurinn og leikaraúrvalið fær allt topp einkunn frá mér. Nýlega fékk ég mér áskrift af sjónvarpi símans því mig langaði að horfa á nýja íslenska þætti. Þar á meðal var þáttaröðin Venjulegt fólk sem mér fannst virkilega góð enda fjallar hún um samskipti og tengsl og fólk sem er með húmor fyrir sjálfu sér.“

Séra Elínborg Sturludóttir, prestur við Dómkirkjuna í Reykjavík og frambjóðandi í biskupskjöri 2024:

Elínborg Sturludóttir. Aðsend

„Þegar tóm gefst til finnst okkur hjónunum mjög gaman að kasta okkur í sófann og horfa á nokkra þætti, slaka á og ég ríf iðulega upp prjónana.

Við höldum okkur mestmegnis við evrópskt gæðaefni og höfum sérstakt yndi af því að hlýða á sjónvarpsefni á norðurlandamálunum, þýsku og frönsku!

Makta, sem eru þættir á RÚV um valdabaráttu í verkamannaflokknum í Noregi á 8. og 9. áratugnum. Þeir fjalla um það þegar Gro Harlem Bruntland verður formaður flokksins og foræsitsráðherra landsins. Það er einstaklega hressandi að rifja upp stemninguna sem var á Norðurlöndunum á mínum uppvaxtarárum og hve mikið vatn hefur runnið til sjávar hvað varðar jafnréttismál og ýmislegt.

Inn í þessa þætti fléttast þekktir stjórnmálamenn, eins og Jens Stoltenberg og Einar Gerhardsen, sem var stór persóna í lífi Norðmanna eftir stríð. Það er líka áhugavert að rifja það upp hvað konur í stjórnmálum á þessum tíma voru miklir frumkvöðlar og hvað þær þurftu að hafa mikið fyrir sínu. Gro Harlem er einstaklega áhugaverður karakter.

Ég er að horfa á Babylon Berlin. Það eru frábærir þýskir þættir um lögreglumann í Berlín á millistríðsárunum og samstarfsfólk hans. Þeir fjalla um skelfilega rámað sem margir þeir hermenn sem voru í fyrri heimsstyrjöld tókust á við og sýnir vel hvaða áhrif stríðið hafði á þá og þeirra geðheilsu og hvernig þeir takast á við þær afleiðingar, til dæmis af því að hafa verið í skotgröfunum og horft upp á hræðilegar þjáningar.

Þættirnir sýna svo vel hvernig samfélagið reynir að heila sig eftir þetta áfall. Þættirnir sýna líka deigluna í skemmtanalífinu í Berlín á þessum tíma og sýnir borgina í nýju ljósi, lífsbaráttuna og fátæktina sem var, sem ýtti svo í kjölfarið undir vöxt nasismans. Og svo fléttarinn í þetta ýmis ástarævintýri.“

Guðmundur Karl Brynjarsson, sóknarprestur í Lindakirkju og frambjóðandi í biskupskjöri 2024:

Guðmundur Karl Brynjarsson. Facebook

„Þessa dagana gefst lítill tími til áhorfs vegna biskups kosninganna, sem ég er á miðju kafi í. Við hjónin notum okkur óspart að horfa í beit á heilar seríur en smekkurinn er ekki alltaf sá sami.

Ég var til að mynda sá eini í fjölskyldunni sem beið spenntur eftir hverjum einasta þætti af The Walking Dead, þó þeir væru orðnir alger þvæla í lokin.

Ég er í miðju kafi af The last of us, sem eru mjög snjallir og spennandi.

Breaking bad héldu okkur nú heldur betur við efnið á sínum tíma.

Svo má ég til með að nefna nýju þættina Fyrir alla muni á RÚV. Þeir eru mjög skemmmtilegir.“