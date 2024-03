Þetta er fyrsta heimsókn af því tagi til Georgíu og er henni ætlað að efla tengsl þjóðanna, meðal annars með aukinni samvinnu á sviði loftslagsmála og grænna lausna. Auk tvíhliða funda með stjórnvöldum verður efnt til viðskiptaþings og vatnsaflsvirkjun Landsvirkjunar og Verkís heimsótt. Einnig mun forseti flytja aðalerindi á alþjóðlegri ráðstefnu og fyrirlestur við Tbilisi-háskóla.

Að neðan má sjá frá móttökunni þar sem íslenski þjóðsöngurinn var meðal annars spilaður af lúðrasveit.

Með forseta í för eru Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis- orku og loftslagsráðherra, Nótt Thorberg, forstöðumaður Grænvangs, og sendinefnd fulltrúa úr viðskiptalífinu sem hyggjast kanna möguleika á auknu samstarfi við uppbyggingu endurnýjanlegrar orku m.a á sviði beinnar nýtingar jarðvarma, vatnsaflsvirkjana og fjárfestinga í loftslagslausnum. Viðskiptasendinefndin fer undir merkjum Green by Iceland, markaðsverkefnis Grænvangs og Íslandsstofu sem miðar að því að auka vitund um sjálfbæra nýtingu auðlinda á Íslandi og kynna íslenskar, grænar lausnir á erlendum mörkuðum.

Í viðskiptasendinefnd forseta Íslands til Georgíu verða fulltrúar frá eftirfarandi fyrirtækjum og stofnunum: Creditinfo Group, Hafþórsstaðir, Landsvirkjun, Infrastructure Investments, Íslenski orkuklasinn, ÍSOR, MAR Advisors, Verkís og Snorrastofa. Í sendinefndinni er einnig Bergur Þorgeirsson, forstöðumaður Snorrastofu, vegna fyrirhugaðs samstarfsverkefnis við norrænudeild Tbilisi-háskóla.

Heimsóknin hófst í morgun með formlegri móttökuathöfn í höfuðborginni Tbilisi þar sem forseti lagði blómsveig að minnisvarða um fallnar þjóðhetjur. Forseti fundaði með Salome Zourabichvili, forseta Georgíu, sem býður til hátíðarkvöldverðar honum til heiðurs. Einnig munu forseti, ráðherra og viðskiptasendinefnd heimsækja tvö fyrirtæki sem eiga íslenska samstarfsaðila og hafa viðskiptatengsl við Ísland.

Á miðvikudag verður efnt til viðskiptaþings þar sem fulltrúar úr georgíska og íslenska orkugeiranum ráða ráðum sínum. Guðlaugur Þór, umhverfis- orku- og loftslagsmálaráðherra, leiðir viðburðinn ásamt Levan Davitashvili, efnahags- og sjálfbærniráðherra Georgíu, en forseti flytur opnunarávarp. Síðar sama dag á Guðlaugur Þór tvíhliða fundi með efnahagsráðherra og Otar Shamugia, umhverfis- og landbúnaðarráðherra Georgíu.

Forseti fer einnig í vettvangsferð að stjórnsýslumörkum Suður-Ossetíu, georgísks héraðs þar sem Rússar hafa haft hernámslið allt frá innrás sinni í Georgíu árið 2008. Þar verður forseta kynnt staða mannúðarmála á hernumdu svæðunum. Að því loknu verður haldið aftur til Tbilisi þar sem forseti og ráðherra eiga tvíhliða fundi með Shalva Papuashvili, forseta þjóðþings Georgíu, og Irakli Kobakhidze, forsætisráðherra landsins.

Síðdegis heldur forseti í Tbilisi-háskóla þar sem Bergur Þorgeirsson, forstöðumaður Snorrastofu, fylgir honum á fund rektors og forstöðumanns norrænudeildar háskólans. Forseti heldur einnig opinn fyrirlestur við háskólann: „The power and pitfalls of patriotism in a globalized world.“

Fimmtudagurinn hefst á öryggis- og varnarmálaráðstefnu þar sem forseti flytur aðalerindið, „Small states and big impact: Iceland on the international scene“. Að því loknu heldur hann ásamt ráðherra og viðskiptasendinefnd til héraðsins Samtskhe–Javakheti þar sem vatnsaflsstöðin Akhalkalaki verður skoðuð. Stöðin er að hluta í eigu Verkís og Landsvirkjun Power, dótturfélags Landsvirkjunar, og hóf starfsemi í nóvember 2022. Tilgangur Landsvirkjunar Power er að flytja út sérþekkingu Íslendinga á sviði endurnýjanlegrar orkuvinnslu og stuðla þannig að orkuskiptum erlendis.

Opinberri heimsókn forseta og sendinefndar til Georgíu lýkur að kvöldi fimmtudagsins 7. mars.