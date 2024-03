Hámhorfið: Hvað eru Æði strákarnir að horfa á?

Þeir luma á alls kyns hugmyndum úr ýmsum áttum, allt frá öðrum dramatískum raunveruleikaseríum yfir í ógnvænlegri spennuseríur.

Gunnar og Sæmundur (Tvíburarnir):

„Við erum væntanlega að horfa á Æði núna á hverjum fimmtudegi. Í augnablikinu erum við líka að horfa á Schitt's Creek saman og erum að verða búnir með það, mjög skemmtilegir þættir. Svo var Avatar the last Airbender að koma á Netflix í síðustu viku og við erum byrjaðir að horfa á þá.

Gunnar er mjög mikill fan af Avatar animated þáttunum og vonar að Netflix þættirnir verði jafn góðir. En uppáhalds þættirnir okkar eru algjörlega Bob’s Burgers og sérstaklega fyrstu tvær seríurnar, þær eru svo mikið rugl.“

Patrekur Jaime:

„Það sem ég er að horfa er auðvitað Real Housewives, ég horfi á næstum allar borgirnar en sú sem stendur mest upp þetta árið er Salt Lake City! Svo er Denise Richards að bjarga smá Beverly Hills seríunni.

Ég er líka búinn að vera horfa aftur á Pretty Little Liars. Þeir eru bæði æði og svo asnalegir, ég elska þá.

Svo er ég aðeins að horfa á Griselda á Netflix, mér finnst þeir mjög spennandi.“

Bassi Maraj:

„Ég er að horfa á alls konar efni. Þættina This Is Us og Yellowstone sem dæmi sem eru frábærar seríur.

Svo er ég að horfa á Avatar The Last Airbender sem er live action af gömlu teiknuðu þáttunum sem eru uppáhalds mínir.

Ég var að klára Griselda sem voru ógeðslega góðir þættir. Sömuleiðis Wheel Of Time. Svo var ég að klára síðustu seríuna af The Boys núna um helgina.

Ég er líka að horfa á Fresh Of The Boat og Rings Of Power. Og The Legend Of Korra.“

Binni Glee:

„Það sem ég er búin að vera hámhorfa eru raunveruleikaþættirnir The Traitors og ég var að horfa á bæði US og UK útgáfurnar. Sería tvö af bandarísku útgáfunni er svo spennandi. Ég elska þessa þætti, svo mikið drama, kaos og bara úfff. Þeir halda manni algjörlega á tánum.

Svo er náttúrulega RuPaul's Drag Race komið upp í sextán seríur og ég trúi því ekki, ég man svo vel þegar að ég byrjaði að horfa á þetta þá voru komnar sex. Þannig að ég er búinn að horfa á Ru Paul's í tíu ár og fæ aldrei leið á þessu.

Ég elska dragdrottningar svo mikið og svo finnst mér bara RuPaul's Drag Race aldrei klikka. Svo eru líka alls konar spin offs af þáttunum í öðrum löndum, til dæmis Bretlandi, Filipseyjum, Spáni og fleira. Ég elska að það sé nóg til af þessum þáttum og stöðugt að koma meira af þeim. Ég fæ ekki nóg.

Það sem ég er svo bókstaflega að horfa á akkúrat núna og er í gangi í sjónvarpinu fyrir framan mig á þessu augnabliki er Love is blind. Ég horfði á fyrstu tvær seriurnar og elskaði það alveg en hætti og missti af seríu þrjú til fimm. Svo er ég búinn að sjá svo mikið af klippum úr seríu sex á TikTok að ég bara varð að sjá þetta og ég elska þetta, er algjörlega á Love is blind vagninum.

Ég kláraði líka Griselda á Netflix um daginn. Það eru æði þættir og ég náttúrulega elska Sofia Vergara.

Svo horfi ég svolítið á Gossip Girl. Ég var að byrja í fyrsta skipti í lífinu að horfa á þá fyrir ekki svo löngu og er núna kominn á seríu tvö. Þetta eru mjög skemmtilegir þættir og ég er í sjokki hvað ég byrjaði seint. Þetta eru ekta þættir sem ég fíla og ég er mjög feginn að ég sé byrjaður að horfa á þá.“