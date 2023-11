Rúrik meðal gesta í klikkuðu partý hjá Heidi Klum

Rúrik mætti sem vampíra, klæddur svörtum jakkafötum með vígtennur. Förðunarfræðingurinn Mari Shten sá um að farða hann fyrir kvöldið.

„Im coming for you Heidi,“ eða „ég ætla að ná þér,“ skrifaði Rúrik við mynd af sér áður en hann mætti í partíið. Hann gisti á glæsihótelinu, The Dominick Hotel, sem er staðsett í Soho hverfinu.

Rúrik Gíslason , Luca Castellani, Gkay og gestur. Getty

Heidi Klum brá sér í hlutverk stærðarinnar Páfugls og fékk níu akróbat dansara sér til liðs til að mynda stélið og fætur fuglsins. Eiginmaður Klum, Tom Kaulitz, mætti sem egg.

Fyrirsætan heldur mikið upp á hrekkjavökuna og leggur alltaf mikið í búningana sína.

Hjónin mættu í ansi ólíkum búningum. Getty

Heimsfrægar stjörnur mættu á svæðið, þar á meðal rapparinn Ice-T og eiginkona hans Coco Austin, Maye Musk, Twilight stjarnan Taylor Lautner, Rachel Zegler og Alix Earle, svo fátt eitt sé nefnt.

Heidi Klum glæsileg að vanda. Getty

Camila Cabello. Getty

Madison Iseman og Spencer Sutherland. Getty

Coco og Ice-T. Getty

Partíið var haldið í New York í gærkvöldi. Getty

Leni Klum. Getty

Taylor Lautner og Taylor Dome. Getty

