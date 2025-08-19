Lífið

Sunneva Eir Einarsdóttir og Eva Ruza Miljevic.
Sunneva Eir Einarsdóttir er tekjuhæst íslenskra áhrifavalda í ár og hefur hún þar með velt Evu Ruzu Miljevic úr efsta sætinu. Á eftir þeim koma Birgitta Líf Björnsdóttir, Páll Orri Pálsson og Reynir Bergmann.

Þetta kemur fram í Tekjublaði Frjálsrar verslunar í ár.

Þar kemur fram að Sunneva var með 1,74 milljónir á mánuði í fyrra. Eva Ruza var með 1,47 milljónir, Birgitta Líf með 1,2 milljónir, Páll Orri með 1,2 milljónir og Reynir Bergmann með 1,14 milljónir króna í laun á mánuði.

Í fyrra var Eva Ruza efst á listanum og hafði verið það tvö ár í röð, Birgitta Líf var í öðru og Sunneva í því þriðja.

Ólafur Jóhann Steinsson er í sjötta sæti með 1,1 milljón á mánuði. Pálina Axelsdóttir er í því sjöunda með 1,06. Brynjólfur Löve Mogensson er í áttunda sæti með rétt rúma milljón. Magnea Björg Jónsdóttir er í níunda með 941 milljón og Birta Líf Þórudóttir er í tíunda sæti með 940 milljónir.

Sunneva hefur undanfarið haldið úti Teboðinu, hlaðvarpsþætti ásamt vinkonu sinni Birtu Líf. Hægt er að kaupa áskrift að hlaðvarpinu en auk þess gáfu vinkonurnar nýlega út ístegund undir merkjum hlaðvarpsins, Bestís.

Listi yfir tíu tekjuhæstu áhrifavaldana árið 2024:

  • Sunneva Eir Einarsdóttir, áhrifavaldur – Teboðið - 1,7 milljónir króna.
  • Eva Ruza Miljeciv, skemmtikraftur og útvarpsm. - 1,5 milljónir króna.
  • Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstj. World Class - 1,2 milljónir króna.
  • Páll Orri Pálsson, bin income pally – verðbréfam. Íslandsbanka - 1,19 milljónir króna.
  • Reynir Bergmann Reynisson, áhrifavaldur - 1,14 milljónir króna.
  • Ólafur Jóhann Steinsson, Tiktok-stjarna og útvarpsm. FM957 - 1,1 milljón króna.
  • Pálína Axelsdóttir Njarðvík, Instagram-stjarna - 1,06 milljónir króna.
  • Brynjólfur Löve Mogensson, áhrifavaldur og ljósm. hjá MBL - 1,01 milljón króna.
  • Birta Líf Þórudóttir, áhrifavaldur – Teboðið - 940 þúsund krónur.

Tekjublað Frjálsrar verslunar kom út í dag en rétt er að árétta að um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2024 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi. Munurinn getur falist í launum fyrir setu í nefndum og önnur aukastörf og hlunnindi vegna kaupréttarsamninga. Í launum sumra kann að vera falinn bónus vegna ársins 2023 sem var greiddur árið 2024.

Miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá en í tölunum eru ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða sölu hlutabréfa. Sleppt er skattfrjálsum dagpeningum, bílastyrkjum og greiðslum í lífeyrissjóði. Þá ber að hafa í huga að inn í tekjunum geta líka verið einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignasparnaði hjá lífeyrissjóði.

Verktakagreiðslur flokkast ekki sem útsvarsskyldar tekjur og eru því ekki teknar fyrir í álagningaskrá Ríkisskattstjóra sem Tekjublaðið styðst við.

