Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 19. ágúst 2025 08:58 Martin og Anna María selja fallega íbúð í Garðabæ. Vísir/Ívar Martin Hermannsson, landsliðsfyrirliði í körfubolta, og unnusta hans, Anna María Bjarnadóttir, hafa sett íbúð sína við Holtsveg í Urriðaholti á sölu. Ásett verð er 99,9 milljónir. Um er að ræða 128 fermetra íbúð á fyrstu hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi sem byggt var árið 2016. Húsið er hannað af innanhúsarkitektunum Berglindi Berndsen og Helgu Sigurbjarnadóttur. Martin og Anna María hafa innréttað íbúðina á smekklegan máta þar sem hlýlegir litatónar, vandaðar mublur og fagurfræði er í aðalhlutverki. Íbúðin er vel skipulögð og rúmgóð og skiptist í forstofu, stofu, borðstofu og eldhús í samliggjandi rými, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Þar af er hjónaherbergi með litlu fataherbergi. Tveir inngangar eru inn í íbúðina, annar er sameiginlegur af stigagangi og hinn liggur beint inn í eldhúsið. Allar innréttingar í íbúðinni eru úr dökkri eik sem gefa heildarmyndinni sjarmerandi yfirbragð. Nánari upplýsingar á fasteignavef Vísis. Stofa, borðstofa og eldhús er samliggjandi í opnu og björtu rými. Í eldhúsinu er rúmgóð innrétting með stórri eldhúseyju sem hægt er að stija við. Góð þvottaaðstaða er inni á baðherbergi. Hjónaherbergi er sérlega rúmgott með litlu fataherbergi. Tvö barnaherbergi eru í íbúðinni. Andyrið er með stórum og fataskápum.