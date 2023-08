Íslenskur faðir hræddur um líf sitt eftir árásir unglingspilta

Daníel Viðar hefur verið búsettur í Árósum ásamt eiginkonu sinni og ungum syni þeirra undanfarin tvö ár og starfar sem vefsíðuhönnuður Hjá DH Web Design.

„Heilt yfir þá hefur okkur liðið mjög vel að búa hér og við höfum aldrei upplifað okkur óörugg eða neitt slíkt,“ segir Daníel í samtali við Vísi.

„You will die"

Að kvöldi 9. ágúst síðastliðinn var Daníel á leiðinni út úr verslunarmiðstöð í Gellerupparken hverfinu.

„Ég var að labba yfir brú þegar það var allt í einu skotið í mig stálkúlu úr teygjubyssu. Ég kom þá auga á nokkra unglingsstráka og einn þeirra hélt á teygjubyssunni.“

Daníel segist gera ráð fyrir að piltanir hafi verið í kringum 14 eða 15 ára og voru þeir dökkir á hörund.

„Ég hélt auðvitað fyrst að þetta væru bara einhverju fíflalæti, eða hrekkir hjá þeim, enda voru þetta bara krakkar. Ég byrjaði að labba í átt að þeim og kallaði á þá á ensku „What the fuck are you doing?“ Einn strákurinn tók þá allt í einu upp hníf og byrjaði að öskra: „You will die!“ Síðan henti hann hnífnum í mig, og bakið á hnífnum í höndina á mér,“ segir Daníel en hnífurinn var að hans sögn í kringum 20 sentimetrar.

Daníel segir piltana hafa lagt á flótta eftir að hann tók upp símann sinn og hótaði að hringja á lögregluna.

„Ég reyndi að fylgjast með og sjá hvert þeir væru að fara en týndi þeim strax,“ segir hann en hann segist hafa fengið lítil viðbrögð þegar hann tilkynnti lögreglu um atvikið. „Það var augljóst að lögreglan leit bara á þetta sem einhver strákapör.“

Daníel segist hafa verið ansi skelkaður eftir atvikið, en reynt að hrista það af sér. Hann birti færslu inni á facebook hópi fyrir íbúa á svæðinu þar sem hann biðlaði til foreldra að huga að því hvað unglingarnir þeirra væru að gera á kvöldin. Í kjölfarið hafði fréttamaður TV2 samband við Daníel og birti frétt um málið.

Var í sjokki

Þann 15. ágúst síðastliðinn, sex dögum eftir fyrri árásina, varð Daníel aftur fyrir aðkasti frá piltunum. Atvikið átti sér stað á nákvæmlega sama stað og seinast, en í þetta sinn um hábjartan dag.

„Ég fór út í búð til að kaupa bleyjur og var á leiðinni heim á hjólinu mínu þegar ég mætti þeim. Allt í einu birtust þeir vinstra megin við mig. Ég stoppaði, var í hálfgerðu sjokki, og spurði þá hvort þeir myndu eftir mér. Síðan benti ég þeim á að það væri ólöglegt að ganga um með hnífa.“

Að sögn Daníels brugðust piltanir við með sama hætti og seinast, ein þeirra dró húfuna hans niður fyrir andlitið á honum. Þvínæst hafi þeir dregið upp hníf og hótað honum lífláti. Daníel segist hafa náð að komast undan á hjólinu, en hann var símalaus.

„Ég komst heim, fékk símann hjá konunni minni og hringdi í lögregluna. Í þetta sinn komu þeir og tóku skýrslu.“

Daníel segir að eftir seinni árásinni hafi hann orðið virkilega hræddur. Hann þorir ekki lengur að fara í verslunarmiðstöðina þar sem árásirnar áttu sér stað.

Daníel segist vera afar skelkaður eftir árásirnar og finnst erfitt að vita af piltunum þarna úti. Aðsend

„Daginn eftir seinni árásina þá þorði ég ekki einu sinni að fara út. Núna, þegar ég er fer út þá er ég alltaf að líta um öxl og þegar ég sé einhverja unga stráka sem líkjast þeim þá spennist ég allur upp,“ segir hann.

Sjálfur segist hann upplifa hann sig niðurlægðan, enda nær þrítugur fullvaxta karlmaður á meðan piltarnir eru á unglingsaldri.

Í samtali við TV2 fréttastofuna staðfesti lögreglan á Austur Jótlandi að tilkynning hefði borist um málið og sagði það vera í rannsókn.

„En ég veit ekkert hver staðan er á þessu, hvort þeir hafi náð þessum strákum eða ekki. Þessi óvissa er alveg hrikaleg.“