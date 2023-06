Kristján Loftsson hefur verið að undirbúa skip fyrirtækis síns Hvals hf. til að halda á hvalveiðar á ný eftir hlé. Gert er ráð fyrir því að þau haldi úr höfn á miðvikudaginn næstkomandi. Andstaða gegn hvalveiðum hefur magnast eftir að skýrsla MAST kom út þar sem frá því er greint að dauðastríð hvala geti varað klukkustundum saman og skjóta þurfi dýrin oftar en einu sinni og oftar en tvisvar.

Þá hafa fregnir borist af því að aktívistinn Paul Watson, sem lengstum hefur verið kenndur við samtökin Sea Shepherd, þó hann hafi verið rekinn úr þeim samtökum, sé á leiðinni til Íslands á skipi sínu John Paul De Joria (Vigilant). Samkvæmt staðsetningarbúnaði skipsins var það síðast þegar spurðist milli Labrador og Nýfundnalands. En þó það sé óheimilt var slökkt á staðsetningarbúnaði skipsins þann 14. þessa mánaðar.

Landhelgisgæslan fylgist með ferðum Watson og segir að skip hans sé ekki enn komið inn fyrir íslenska efnahagslögsögu.

Minna má gagn gera

Víst er að Paul Watson fylgist grannt með gangi mála á Íslandi. Á Facebook-síðu hans í gær er frá því greint með hástöfum að verið sé að ganga frá skutlum á skipum Hvals hf; Hval 8 og 9. Hvalveiðar Íslendinga séu að hefjast á næstu dögum. („Kristjan Loftsson is planning to kill over 200 endangered fin whales this summer: Neptune’s Navy will be there to stop him.“)

Aðferðir Paul Watson hafa verið harðlega gagnrýndar en árið 1986 stóð hann fyrir því að tveimur skipum úr flota Hvals hf. var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Þetta lagðist afar illa í Íslendinga almennt. Og ekki eru það einungis þeir sem telja Íslendinga eiga fullan rétt á því að veiða hval sem hefur verið í nöp við Watson og hans gjörðir. Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, skefur ekki af því í viðtali við Vísi.

„Engin hefur gagnast Kristjáni Loftssyni betur en Paul Watson,“ segir Árni. Hann telur að þeir sem eigi Paul að vini þurfi enga óvini. Og það eigi við um þá sem berjast gegn hvalveiðum.

Keyrður áfram af hégómagirnd

„Væntanlega skynjar Watson að 2023 verði síðasta ár hvalveiða hér við land og hann mun þakka sér það að fullu. Það kitlar hégómagirnd hans,“ segir Árni.

Hann bendir á að bréf sem Náttúruverndarsamtök Íslands skrifuðu og sendu Watson 18. maí 2007 sé enn í fullu gildi. Nema síðan það var sent hafi Watson verið rekinn frá Sea Shepherd.

Skjáskot af bréfinu má sjá hér ofar en þar er leitast við að leiða Watson fyrir sjónir að aðgerðir hans séu tilgangslausar og í versta falli eru þær til þess fallnar að herða Íslendinga í þeirri afstöðu að halda hvalveiðum áfram.

Náttúruverndarsamtök Íslands hefur efnt til undirskriftasöfnunar þar sem hvalveiðum er mótmælt. Árni segir 18730 hafa skrifað undir. „Það er umfram væntingar.“ Hvað varðar það að Hvalur sé nú að undirbúa hvalveiðiskip sín segist Árni vilja sjá hverju fram vindur. „Ekkert um það að segja núna.“