Foreldri annars barns á leikskólanum Múlaborg hefur tilkynnt grun um kynferðisbrot gegn barni til lögreglu. Þetta herma heimildir fréttastofu, en nánar verður fjallað um málið í kvöldfréttum Sýnar. Karlmaður sem starfaði við leikskólann situr þegar í gæsluvarðhaldi vegna gruns um brot gegn öðru barni.
Alvarlegt slys varð þegar tveir starfsmenn á Íslandsmótinu í Rallycross í Hafnarfirði höfnuðu undir keppnisbíl við brautina. Fólkið er ekki sagt í lífshættu, en keppni var frestað vegna slyssins.
Veðurstofan fylgist grannt með jökulhlaupinu sem hófst úr Hafrafellslóni vestan Langjökuls í gær. Starfsfólk Veðurstofunnar hefur sinnt vöktun á vettvangi og fylgist með mælum á svæðinu, en í fréttatímanum verður rætt við sérfræðing um stöðuna vegna hlaupsins sem hann segir nokkuð óhefðbundið.
Það var mikið um að vera í Miðborg Reykjavíkur í tilefni Menningarnætur í dag og stendur dagskrá yfir fram á kvöld. Í fréttatímanum tökum við púlsinn á stemningunni í bænum þar sem um fjögur hundruð viðburðir hafa verið á dagskrá. Það dró einnig til tíðinda við setningu hátíðarinnar þegar ráðherra tilkynnti um fyrirætlanir stjórnvalda um stækkun Þjóðleikhússins.
