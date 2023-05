Friðrik Ómar selur húsið á Frakkastígnum

„Íbúðin er 3ja herbergja, mjög rúmgóð með mikilli lofthæð og fallegum gluggum sem gera hana einstaklega bjarta. Fyrir nokkrum árum var íbúðin tekin og endurgerð að miklu leiti. Gólfhiti er í íbúðinni. Lofthæð eignarinnar er 2,85 cm,“ segir í lýsingu á fasteignavef Vísis.

Um sögufrægt hús er að ræða. remax

Íbúðin er fallega skreytt og í vissum glamúr-stíl.

Forstofan hefur án efa oft verið stappfull af skóm og frökkum í Eurovision-partýum.

Friðrik Ómar, smekkmaður.

Sjónvarpshornið góða. Kósý. remax

Friðrik Ómar hefur lengi verið einn vinsælasti söngvari landsins. Stjarnan skein sennilega skærast á stóra sviðinu í Belgrade, höfuðborg Serbíu, árið 2008 þegar hann flutti lagið ódauðlega This is my life ásamt hinni stórglæsilegu Regínu Ósk: