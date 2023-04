A kvenna mætir Finnlandi í vináttuleik föstudaginn 14. júlí á Laugardalsvelli.



Þetta verður fyrri af tveimur vináttuleikjum liðsins í júlí, en mótherjar í síðari leiknum verða kynntir á næstunni.



We will be playing a friendly against Finland in July.#dottir pic.twitter.com/yRl71HqnCh