Laglegar á lausu

Andrea Sigurðardóttir flugfreyja og fegurðardrottning (29)

Fegurðardrottningin Andrea starfar sem flugfreyja hjá Icelandair auk þess að vera danskennari og förðunarfræðingur. Andrea verður þrítug á þessu ári en hún hefur tekið þátt hinum ýmsu fegurðarsamkeppnum enda gullfalleg og góð í gegn.

„Hjartahlý, undurfögur fegurðardís með eitt fallegasta bros landsins.“

Gréta Karen Grétarsdóttir (40)

Söngkonan Gréta Karen varð fertug á dögunum og er sannarlega sjóðheit og seiðandi. Hún er óhrædd að birta af myndir af sér fáklæddri á samfélagsmiðlum en hún fluttist nýlega til Íslands eftir langa dvöl í Los Angeles þar sem hún vann við tónlist sína.

„Rauðhærðar konur eru með eindæmum fallegar. Hún mætti syngja mig í svefn.“

Valgerður Árnadóttir (34)





Vala eins og hún er alltaf kölluð er mikil veiðiáhugakona og má því segja að hún sé í draumastarfinu en hún starfar sem leiðsögukona við Laxá. Vala er menntaður lögfræðingur sem hentar vel í leiðsögustarfinu þar sem hún nær að sameina vinnu og áhugamál á einu bretti.

„Vala er ein mesta skvísa og gæðablóð sem ég þekki, svo er hún líka svo skemmtileg.“

Lenya Rún Taha Karim (22)

Lögfræðineminn og varaþingmaður Pírata, Lenya Rún er yngsti kjörni þingmaður Íslandssögunnar. Lenya er mikil jafnréttiskona og hefur hispurslaust komið skoðunum sínum á framfæri innan veggja Alþingis. Hún brennur mikið fyrir málefnum útlendinga sem og geðheilbrigðismálum. Hún á rætur að rekja til Kúrdistan en er uppalin á Íslandi.

„Sjarmerandi gleðisprengja með góða nærveru.“

Lenya þegar hún var í framboði fyrir Pírata.

Edda Björgvinsdóttir (70)

Þjóðargersemin Edda er landsmönnum kunn fyrir blíðlegt bros og smitandi hlátur. Edda er án efa ein glæsilegasta sjötuga kona landsins. Óhætt er að segja að leikkonan hafi brætt huga og hjörtu landsmanna með leikhæfileikum sínum og ber þar hæst hlutverk hennar sem Stella í orlofi.

„Fyndnust, einlægust og skemmtilegust, what not to like?“

Edda Björgvinsdóttir á 74 kvikmyndaverðlaunahátíðinni á Ítalíu 2017. Getty/Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho

Margrét Erla Maack (39)





Heyrst hefur að einhleypir karlmenn borgarinnar hafi skotið upp flugeldum fyrr á árinu þegar fréttist að skemmtibomban Margrét Erla Maack væri mætt aftur á markaðinn. Skemmtileg kona sem mögulega á erfitt með að koma elskhuga inn í dagatalið hjá sér, en það má alltaf reyna.

„Sjálfsörugg, sjarmerandi og sjúklega skemmtileg.“

Seiðandi og flott mynd af Möggu.

Sandra Sigurðardóttir (36)

Fyrrum knattspyrnukonan og markmaður kvennalandsliðsins í fótbolta. Sandra lagði skóna á hilluna eftir 22 ára feril. Hún er leikjahæsta knattspyrnukona efstu deildar frá upphafi.

„Algjör töffari sem mætti verja mig. Svo blíð og heillar alla upp úr skónum með fallegu brosi.“

Sandra Sig. vísir/böddi tg

Snjólaug Lúðvíksdóttir (41)

Hin glettna og skemmtilega Snjólaug er einhver fyndnasta kona landsins. Ef húmor er ekki lykillinn að hjartanu þá er það matur. Ekki er vitað um hæfileika hennar í eldhúsinu en eitt er víst að framtíðarmaki Snjólaugar mun hlægja. Snjólaug er ekki bara handritshöfundur heldur líka stórkostlegur uppistandari sem flytur sýningarnar sínar bæði á íslensku, ensku og frönsku.

„Fáar konur búa yfir þeim hæfileikum að vera bæði heitar og fyndnar á sama tíma.“

Sigríður Eyþórsdóttir (41)

Tónlistarkonan Sigga Ey eins hún er kölluð, sló rækilega í gegn með bandinu Systur í Eurovision í fyrra með laginu, Með hækkandi sól. Sigga er menntuð sjúkraliði og lauk einnig námi í tónsmíðum frá Listaháskóla Íslands. Henni er lýst sem miklu töffara, heiðarlegri og ráðagóðri.

„Hún er mesti töffari sem ég veit um og traust vinkona, svo er hún bara svo nett og sexy.“

Helga Hvanndal Björnsdóttir (30)

Helga sinnir starfi landvarðar og umhverfisfræðings á sama tíma og óhætt að kalla hana ofurskvísu. Hún eyðir miklum tíma á hálendinu enda elskar hún að vera umkringd náttúrunni. Helga var valin Ungur umhverfissinni ársins 2023 en hún er einnig menntuð í heimsspeki og er því óneitanlega allur pakkinn.

„Helga er alltaf glæsileg til fara með geislandi hlýtt bros og einstakt hjartalag.“

Kristín Eysteinsdóttir (49)





Kristín er nýtekin við sem rektor Listaháskóla Íslands en hún lét af störfum sem Borgarleikhússtjóri fyrir þremur árum eftir átta ára gott gengi þar innan hús. Kristín er með meistaragráðu í leikstjórn frá Goldsmiths, University of London, og brennur fyrir listinni. Skvísur borgarinnar geta reimað á sig skóna.

„Algjör töffari með metnað og gildi og geggjaðan fatastíl."

Mynd/ Jóhanna Þorkelsdóttir

Lilja Pálmadóttir (55)





Athafnakonan og heimsborgarinn Lilja hefur um langa hríð vakið athygli fyrir einstaklega glæsilegt útlit og einstakan stíl. Lilja er búsett í Skagafirði þar sem hún rekur tamninga og ræktunarbú fyrir hesta.

„Stórglæsileg tískugyðja sem er jarðbundin og hjartahlý.“

Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir (54)

Fagurkerinn og glæsikvendið Hanna Ingibjörg er án efa ein eftirsóttasta kona landsins en hún starfaði lengi sem ritstjóri Gestgjafans. Hanna er mikill meistarakokkur og sælkeri en jafnframt dugleg að kanna heiminn og sýnir frá ferðalögum sínum á samfélagsmiðlum. Það verður heppinn, sæll og saddur maður sem hreppir þessa konu.

„Fullkomin blanda að fegurð og fágun.“

Berglind Óskarsdóttir (39)

Fata- og fylgihlutahönnuðurinn Berglind er búsett í Mílanó og starfar þar í borg hátískunnar. Hún hefur mikinn áhuga á listum og menningu og veit fátt skemmtilegra en að þræða markaði og drekka í sig fjölbreytt mannlíf. Berglind er ein af glæsilegustu konum landsins og vendir komu sína til Íslands reglulega svo piparsveinar landsins geta látið sig dreyma.

„Hún er allur pakkinn, falleg, fyndin og fabjúlös.“

Ásthildur Bára Jensdóttir (29)





Ásthildur starfar sem markaðssérfræðingur hjá vinsælu veitingakeðjunni sem rekur Sæta svínið, Fjallkonuna, Tapas barinn, Apótekið, Sushi social, Tres Locos og nú nýlega Tipsy. Áður fyrr starfaði hún sem markaðsstjóri skemmtistaðarins Bankastræti club og flugfreyja hjá Icelandair. Vinir Ásthildar lýsa henni sem stuðpinna sem engum leiðist í kringum.

„Hress orkubolti og stuðpía sem aldrei er lognmolla í kringum. Svo er hún líka alltaf ofurtöff á því með stelpur í röðum á eftir sér.“

Ásthildur Bára er afar eftirsótt hjá skvísum landsins.

Linda Pétursdóttir fegurðardrottning (53 )





Athafnakonan og alheimsfegurðardrottningin Linda starfar í dag sem lífstílsþjálfi ásamt því að halda úti hlaðvarpinu, Lífið með Lindu Pé. Linda hugar vel að heilsunni með hollu mataræði, hreyfingu og halda sér í rútínu. Linda fæddist á Húsavík og ólst upp á Vopnafirði. Þá rak hún eina af fyrstu líkamsræktarstöðvum landins, Baðhúsið, í tuttugu ár.

„Brosmild, sjarmerandi með heilsuna í forgrunni.“

Linda Pétursdóttir

Ísabella Þorvaldsdóttir (21)





Fegurðardrottningin, lögfræðineminn og ballerínan Ísabella sigraði hjörtu landsmanna með einlægri umræðu sinni um líffæragjöf fyrr á árinu. Ísabella vekur eftirtekt hvar sem hún kemur með geislandi nærveru. Hún elskar að láta gott af sér leiða - eins og sannri fegurðardrottningu sæmir.

„Ljúf með geislandi nærveru"

Ásdís Rán Gunnarsdóttir (43)



Athafnakonan,einkaþjálfarinn og þyrluflugmaðurinn Ásdís Rán er margt til lista lagt. Hún starfaði sem fyrirsæta í mörg ár og landaði nýverið aðalhlutverki í kvikmynd í Búlgaríu, sem hjákona efnaðs manns. Fyrir það hefur hún leikið minni hlutverk í gegnum tíðina. Þá heldur Ásdís úti hlaðvarpsþættinum Krassandi konur, þar sem hún tekur viðtal við fólk um hin ýmsu málefni.

„Brosmild ofurskvís sem tekur sig ekki of alvarlega"

Ásdís Rán verður á hvíta tjaldinu í Búlgaríu.

Inga Tinna Sigurðardóttir (36)





Athafnakonan Inga Tinna er stofnandi og eigandi Dineout. Hún er lærður verkfræðingur og mikill fagurkeri. Inga hefur hlotið ýmsar viðurkenningar í viðskiptalífinu og er mikið hæfileikabúnt. Skemmtileg og falleg manneskja sem kann að lifa lífinu lifandi. Inga Tinna elskar góðan mat og er að sögn vina sinna falleg að innan sem að utan.

"Algjör 10 með allt sitt á hreinu."

Inga Tinna er mikill fagurkeri.

Katrín Erla Friðriksdóttir (23)



Katrín starfar sem flugfreyja, kvikmyndatökumaður og förðurnarfræðingur. Katrín Erla er algjört sjarmatröll með einstaka persónutöfra og dásamlegt bros. Hún er eldklár og óhrædd við að tækla fjölbreytt verkefni, hvort sem það er að vinna í háloftunum, að farða, vera á kvikmyndatökuvélinni, dansa eða eiga innihaldsrík og góð samtöl við fólk sem á vegi hennar verður.

„Hjartahlý, fjölhæf með smitandi bros"

