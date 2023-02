Fimm konur tilnefndar til Kítón verðlaunanna

Útvarpsstöðvarnar Bylgjan, FM957 og X977 standa í sameiningu að Hlustendaverðlaununum. Markmiðið er að gefa íslenskum útvarpshlustendum og tónlistarunnendum tækifæri að velja og verðlauna íslenskt tónlistarfólk, hljómsveitir og einstaklinga sem sköruðu fram úr í tónlist á síðastliðnu ári.

Hér má sjá tilnefningarnar til Hlustendaverðlaunanna:

Stjórn Kítón velur svo sigurvegara Kítón verðlaunanna. Sigurvegarinn fær 250.000 króna peningastyrk frá Orku náttúrunnar.

Þær fimm konur sem tilefndar eru til Kítón verðlaunanna í ár eru:

Gugusar

Salka Valsdóttir

Hildur Kristín Stefánsdóttir

Herdís Stefánsdóttir

Margrét Rán Magnúsdóttir

Gugusar

Gugusar er listamannanafn Guðlaugar Sóleyjar Höskuldsdóttur. Hún hefur á undanförnum árum vakið mikla athygli fyrir einstaka tónlist og sviðsframkomu sína. Óhætt er að segja að hún hafi komið sem stormsveipur inn í íslenska tónlistarheiminn síðan hún gaf út sína fyrstu plötu, sem kom út þegar hún var einungis 16 ára gömul.

Salka Valsdóttir

Salka hefur komið víða fram í heimi tónlistarinnar sem meðlimur hljómsveitanna Reykjavíkurdætra og Cyber. Þá hefur hún að undanförnu einnig gefið út sóló tónlist undir listamannanafninu neonme.

Í nóvember síðastliðnum gaf hún út sína aðra smáskífu af tilvonandi plötu hennar premiere.

Hildur Kristín Stefánsdóttir

Hildur Kristín er lagahöfundur, upptökustjóri og tónlistarkona með meiru. Til að mynda er hún hluti af dansbandinu Red Riot. Þá er hún eigandi Skýsins skapandi skóla ásamt Unni Eggerts.

Hún hefur unnið ötult starf við að upphefja og styrkja konur í tónlist á Íslandi sem lagahöfundur, söngkona, kennari og sem einn fremsti upptökustjóri Íslands.

Herdís Stefánsdóttir

Herdís hefur náð frábærum árangri á undanförnum árum á sviði kvikmyndatónlistar. Herdís var tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir tónlist sína við við kvikmyndina The Sun Is Also A Star árið 2019.

Árið 2022 átti hún, ásamt Kjartani Hólm, tónlistina í íslensku þáttaseríunni Verbúðinni og í janúar 2023 mátti heyra tónlistina hennar í nýjustu kvikmynd M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Herdís er án efa ein af næstu skærustu stjörnum Íslands í kvikmyndatónlist.

Margrét Rán Magnúsdóttir

Margrét Rán er söngkona hljómsveitarinnar Vök sem hún stofnaði árið 2013. Hljómsveitin vann Músíktilraunir það árið og hefur síðan þá vakið mikla athygli bæði hér heima og erlendis. Þá hefur Margrét einnig sungið með hljómsveitinni GusGus og samið tónlist fyrir kvikmyndir og auglýsingar.