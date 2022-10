Reykvíkingar styttuóðir: Kanye, Vigdís, Lewandowski og Harambe

Hugmyndasamkeppnin Hverfið mitt er tækifæri til íbúa borgarinnar til að hafa áhrif á uppbyggingu í hverfinu. Þegar hugmyndir eru komnar fram er valið milli tuttugu og fimm hugmynda, sem hverfisíbúar fá svo að velja á milli.

Hugmyndasöfnunin stendur yfir til 27. október en samkvæmt tilkynningu sem barst frá borginni í lok síðasta mánaðar voru á sjötta hundrað hugmynda komnar fram. Á annan tug þeirra hugmynda eru styttur, af hinum ýmsu fígúrum.

Vesturbæingar styttuglaðir

Hugmyndin að styttu til heiðurs Ye, eða Kanye West eins og hann hét áður, fyrir utan Vesturbæjarlaug er ekki ný hugmynd. Hugmyndin var fyrst send inn árið 2020 við góðar undirtektir en fékk ekki framgang hjá borginni þrátt fyrir miklar vinsældir. Nú hefur hugmyndasmiðurinn Aron Kristinn Jónasson lagt hugmyndina fram aftur en hann ræddi svikin í Íslandi í dag í vikunni.

Einhver helstu rökin gegn því að reisa styttu af bandaríska listamanninum Ye eru jú að hann er erlendur listamaður. Hvað kemur hann eiginlega Íslandi við, hvað þá Vesturbænum?

En aðrir Vesturbæingar hafa kannski gripið í aðeins nærtækara dæmi. Frú Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta. Lagt hefur verið til að stytta af forsetanum fyrrverandi verði reist, að minnsta lagi í fullri líkamsstærð, við Veröld - Hús Vigdísar. Hugmyndin er kannski ekki alveg eins og vinsæl og Ye-hugmyndin. 350 hafa lýst yfir stuðningi við að stytta af Ye verði reist en aðeins sextán eru hlynntir Vigdísarstyttu. Alla vega í bili.

Vesturbæingar eru greinilega styttuglaður þjóðflokkur því enn ein tillagan er komin fram í því hverfi. Lýsingin á styttunni, eða skiltinu hefst svona: „Stórt upplýst skilti með orðunum VELKOMINN Í VESTURBÆINN staðsett á torginu fyrir framan Þjóðminjasafnið.“

Í raun er um að ræða skilti og styttu því að hugmyndasmiðurinn vill láta reisa styttu á miðju torginu með knattspyrnumanni eða konu í leik og merki KR á sjálfu skiltinu.

En snúum okkur að öðru hverfi, því Vesturbæingar eru ekki einir um að vilja styttu í nærumhverfið. Miðborgarbúi hefur lagt til að reist verði höggmynd af Leifi Hreggviðssyni á stein við Reykjavíkurtjörn. Hver er Leifur spyrjið þið? Hann er viðskiptafræðingur sem starfaði hjá Viðskiptaráði og Arion banka um tíma en er nú búsettur í Kaupmannahöfn.

„Verkið myndi bera heitið „Stóri hafherrann“. Þannig háttar til að Leifur er búsettur í Kaupmannahöfn, þar sem „Litla hafmeyjan“ svonefnda hvílir á steini. Stytta af hafherranum myndi því kallast fallega á við þá dönsku og efla enn frekar sterk menningartengsl Íslands og Danmerkur.“

Froskur, knattspyrnukappi og Tate

Styttugleðin er ekki bundin við Vesturhluta borgarinnar. Ó nei. Kermit the frog, froskurinn frægi, á að rísa við Krónuna í Árbæ ef hverfisbúi fær sínu framgengt.

„Ég held að þau ættu að setja styttu af Kermit the frog við hliðina á Krónunni, það er soldið leiðinlegt að labba í Krónuna og sjá ekki Kermit the frog styttu standandi,“ segir í röksemdafærslunni.

Kermit er ekki einn um vinsældir í Árbæ og Norðingaholti. Einhverjir vilja styttu af hinum umdeilda Andrew Tate við Krókavað. Fram kemur í lýsingunni að „hinn stórmerkilegi“ Tate hafi nýlega verið „ranglega myrtur á stærstu samfélagsmiðlum heims.“

Hugmyndahöfund langi að halda ímynd hans uppi svo hann geti haft jákvæð áhrif á börn. Vísir hefur fjallað ítarlega um TAte og brottrekstur hans af samfélagsmiðlum.

Enn önnur styttubeiðnin í Norðlingaholti og Árbæ er að reist verði stytta af Gumma Magg við Fylkisvöllinn þar sem „gummi er geitin.“

„Sem maður sem býr í Árbænum og heldur klárlega með Fylki er þetta geðveik hugmynd.“

Íbúar í Grafarholti og Úlfarsárdal halda sig við fótboltamennina og krefjast þess að stytta af knattspyrnumanninum Robert Lewandowski verði reist við Dalslaug. Beiðnin er ekki flóknari en það.

Harambe og hlutverkaleikur í Grafarvogi

Íbúar í Grafarvogi eru æstir í að stytta af górillunni Harambe verði reist í hverfinu. Eins og frægt er var górillan Harambe skotinn til bana árið 2016 í dýragarðinum í Cincinnati þar sem honum var haldið. Þriggja ára gamall drengur hafði fallið ofan í vistarverur Harambe og dýragarðsstarfsmaður, sem hræddist um líf drengsins, skaut Harambe.

Aðrir hafa lagt til að stytta af persónunum í hlutverkaleiknum Among Us verði reist í Grafarvogi. Hugmyndasmiðurinn leggur til að blái Among Us karakterinn verði heiðraður.

Vilja heiðra minningu Svavars Péturs

Íbúar í Laugardal hafa lagt til að minning listamannsins Svavars Péturs Eysteinssonar verði heiðruð með styttu af honum í hverfinu. Hugmyndasmiðurinn segir ekki skipta máli hvar styttan verði reist. Svavar Pétur, sem gekk undir listamannsnafninu Prins Póló lést 29. september síðastliðinn 45 ára að aldri eftir langa baráttu við krabbamein. Hann tókst á við veikindin með æðruleysi og jákvæðni að vopni, eins og hann ræddi í Íslandi í dag í nóvember síðastliðnum.