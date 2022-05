Stórfenglegur flutningur Sólveigar dugði ekki til sigurs

Sólveig söng lagið People Help The People með bresku söngkonunni Birdy. Sólveig fékk standandi lófatak frá öllum dómurum keppninnar sem og áhorfendum í sal.

Söngkonan Lena, sem sigraði Eurovision árið 2010, var einn dómara keppninnar og hrósaði Sólveigu í hástert eftir sönginn. Hún sagði það hafa verið greinilegt frá fyrsta tón, að þarna væri sigurvegari á ferð.

Sólveig söng lagið California Dreamin' með hljómsveitinni The Mamas & The Papas, bæði í áheyrnaprufum og undanúrslitum keppninnar og komst alla leið í úrslit sem er stórkostlegur árangur.

Það var hin ellefu ára gamla Georgia Balke sem sigraði keppnina en hún söng lagið Can't Help Falling In Love með Elvis Presley.