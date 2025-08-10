Íslenskur vínbóndi í Sviss segir breytt neyslumynstur ungmenna hafa slæm áhrif á vínbransann. Bændur þurfi að skera niður hjá sér því sífellt færri drekka vín.
Höskuldur Hauksson býr í Aargau í norðurhluta Sviss. Hann er vínbóndi i eigin rekstri, hann ræktar þrúgur og býr til úr þeim rauðvín, hvítvín og freyðivín.
Síðustu ár hefur neysla á víni minnkað snarlega, þá sérstaklega hjá yngra fólki. Í raun bara áfengisneysla almennt, en Höskuldur telur ungt fólk lifa heilbrigðari lífstíl en áður.
„Hún hefur verið að dragast saman í nokkra áratugi, en kúrvan varð miklu brattari eftir Covid. Og það sem við erum að sjá núna er að yngri kynslóðin er að drekka sáralítið vín. Sem er fagnaðarefni, nema kannski erfitt fyrir vínbændur að glíma við það. Maður þarf aðeins að breyta til hjá sér, haga seglum eftir vindi,“ segir Höskuldur.
Búið er að rífa upp fjölda vínekra um alla Evrópu vegna þessa. Höskuldur minnkaði sín umsvif verulega og neyddist til að segja fólki upp. Honum tókst að fara í þessar aðgerðir á ágætis tíma og er því í góðri stöðu í dag.
„Frakkastjórn var með verkefni í gangi, þar sem rifnar voru upp fimm prósent af vínekrum landsins. Ég held að restin af Evrópu eigi eftir að gera það sama og að fimm prósent verði ekki nóg. Ég held það endi í tíu til fimmtán prósentum,“ segir Höskuldur.
Vínin hans Höskuldar bera mörg hver íslensk nöfn en hann verður með smakk á Nordica á þriðjudag milli 16 og 19, þar sem hann vill kynna Íslendinga fyrir vínunum. Hann segir hægt að telja íslenska vínbændur á fingrum annarrar handar og þrátt fyrir breytt neyslumynstur, telur hann sig á ágætis stað.
„Ég vonast til að markaðurinn nái að stabílasera sig, en maður veit ekki hvernig þetta endar. Ég veit að einhverjir nágranna minna sem eru í vandræðum. En ég náði að draga úr á réttum tíma, þannig vonandi dugir það. Við verðum að sjá til,“ segir Höskuldur.