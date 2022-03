Rebel Wilson hélt uppi fjörinu á BAFTA verðlaununum

Hátíðin var haldin í Royal Albert Hall og kvikmyndin Dune vann flest verðlaunin á hátíðinni en The Power of the Dog var einnig að gera góða hluti í stærstu flokkunum. Hún vann meðal annars sem besta kvimyndin og fyrir leikstjórn Jane Campion. Hægt er að sjá lista yfir alla vinningshafa verðlaunanna hér að neðan.

Lady Gaga var að vinna með Old Hollywood stíl á hárinu. Getty/Samir Hussein

Ariana DeBose var valin besta leikkona í aukahlutverki fyrir West Side Story og sigraði einnig Critics choice verðlaunin í sama flokki. Getty/Karwai Tang

Emma Watson var töfrandi á rauða dreglinum. Getty/David M. Benett

Sebastian Stan mætti á BAFTA verðlaunin en nýlega fór hann með hlutverkið sem Tommy Lee í þáttunum Pam&Tommy. Getty/Jeff Spicer

Questlove vann fyrir bestu heimildarmyndina fyrir Summer Of Soul. Hann er í hljómsveitinni The Roots. Getty/Joseph Okpako

Benedict Cumberbatch með eiginkonu sinni Sophie Hunter en hann var tilnefndur sem aðalleikari fyrir myndin The power of the dog. Getty/Karwai Tang

Millie Bobby Brown sem er líklega þekktust fyrir hlutverk sitt sem Eleven í Stranger things mætti með kærastanum sínum Jake Bongiovi. Hann er sonur Jon Bon Jovi and Dorotheu Hurley. Getty/Jeff Spicer

Troy Kotsur vann sem leikari í aukahlutverki fyrir myndina CODA. Getty/Mike Marsland

Sigurvegarar BAFTA verðlaunanna:

Besta myndin: The power of the dog

Besta breska myndin: Belfast

Framúrskarandi frumraun breskra höfunda, leikstjóra eða framleiðanda: "The Harder They Fall" - Jeymes Samuel (Höfundur/leikstjóri) *líka skrifað af Boaz Yakin

Besta myndin á öðru tungumáli en ensku: Drive My Car

Heimildarmynd: Summer of the soul

Besta teiknimyndin: Encanto

Besta leikstjórn: The Power of the Dog - Jane Campion

Frumsamið handrit: Licorice Pizza

Handrit byggt á áður útgefnu efni: CODA

Leikkona í aðalhlutverki: Joanna Scanlan - After Love

Leikari í aðalhlutverki: Will Smith -King Richard

Leikkona í aukahlutverki: Ariana Debose - West Side Story

Leikari í aukahlutverki: Troy Kotsur - Coda

Frumsamið hljóðverk: Dune

Besta var á leikurum: West side story

Besta myndatakan: Dune

Best klippta myndin: No Time to Die

Besta hönnun leikmyndar: Dune

Bestu búningarnir: Cruella

Besta förðun og hár: The Eyes of Tammy Faye

Besta hljóðið: Dune

Bestu tæknibrellurnar: Dune

Besta breska stuttteiknimyndin: Do Not Feed the Pigeons

Besta breska stuttmyndin: The Black Cop

EE rísandi stjarna: Lashana Lynch