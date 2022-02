Birta Líf Ólafsdóttir fór yfir vendingar síðustu daga í Brennslutei vikunnar á FM957 í morgun. Þar segir hún frá því að þessar deilur þeirra á milli á samfélagsmiðlum hafi byrjað þegar West setti inn skjáskot af dóttur þeirra, North West, þar sem hann skrifar:

„Þar sem þetta er minn fyrsti skilnaður, þá þarf ég að vita hvað ég eigi að gera í því að dóttir mín sé sett á TikTok gegn mínum vilja?“

Í kjölfarið ákvað Kardashian að svara fyrir sig opinberlega og setti inn tilkynningu í „story“ á Instagram síðu sinni. Þar segir hún að sem aðal umönnunaraðili barna þeirra, sé hún að gera sitt allra besta til þess að vernda dóttur þeirra en á sama tíma vilji hún leyfa henni að fá útrás fyrir sköpunarþörf sína undir eftirliti fullorðinna.

Óskar þess að málin verði leyst í einrúmi

„Kim tjáir sig voðalega sjaldan þegar kemur að Kanye. Hún bara leyfir þessu að slæda og ýtir þessu frá sér. Þess vegna finnst mér svo huges að hún hafi sett í story, það er ekki eitthvað sem hún gerir oft. Þar segir hún að allar þessar árásir Kanye sé miklu miklu meira skaðlegar heldur en það að North sé á TikTok sem er vissulega hárrétt,“ segir Birta Líf.

Þá skrifar Kardashian einnig að skilnaðurinn hafi reynst börnunum nógu erfiður fyrir, stjórnsemi og önnur neikvæð hegðun West sé ekki á það bætandi. Þá óskar hún þess að þessi mál verði leyst í einrúmi en ekki opinberlega.

„Því næst kemur Kanye fram og segir: Hvað meinarðu með að þú sért þeirra aðal umönnunaraðili? Ameríka sá að þú reyndir að stela dóttur minni með því að gefa mér ekki heimilisfangið þar sem þú varst að halda afmælið hennar. Þú lést öryggisverðina vera með mér inni í húsinu þegar ég var að leika við son minn og svo ásakaðir þú mig um að hafa stolið einhverju. Ég þurfti að taka eiturlyfjapróf eftir að ég mætti í veisluna hjá Chicago því þú sakaðir mig um að hafa verið á eiturlyfjum,“ segir Birta frá.

Spáði fyrir um þetta í lagi frá árinu 2010

Nú hefur West hins vegar eytt öllum þessum færslum af Instagram-síðu sinni.

Birta bendir á það að við hlustun laginu All of the Lights sem Kanye West samdi árið 2010 megi heyra afar athyglisverðan texta. Í laginu talar hann um nálgunarbann og að hann fái ekki að hitta dóttur sína. Þá segir hann jafnframt í laginu að barnsmóðir sín og fjölskyldan hennar hati sig.

„Þetta var árið 2010 og hann bara manifestaði þetta. Þetta er hrikalegt,“ segir Birta.

West hefur ekki farið leynt með það að honum líki ekki vel við nýjan kærasta barnsmóður sinnar, grínistann Pete Davidson. Til að mynda rappaði hann nýlega um það að berja Davidson og er hann sagður hafa komið þeim orðrómi af stað að Davidson sé með alnæmi.

Gaf vinkonunum Birkin tösku

West er hins vegar sjálfur í ástarsambandi með leikkonunni Juliu Fox og vakti það athygli þegar Fox hélt upp á afmæli sitt í síðustu viku.

„Þau halda upp á afmælið en ekki nóg með það, heldur gaf Kanye öllum vinkonum hennar Birkin tösku. Ég googlaði í gær hvað ódýrasta Birkin taskan kostar og sú kostar 9.850 dollara. Hann gaf öllum vinkonum hennar og þær voru alveg fjórar,“ segir Birta.

Eins og flestir vita er Valentínusardagurinn framundan og því verður forvitnilegt að sjá hverju West tekur upp á þá.

Hér að neðan má hlusta á tvöfaldan þátt af Brennslutei vikunnar.