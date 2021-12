Rokkum um jólin!

Það er Hákon Aðalsteinsson sem er aðal sprauta sveitarinnar en hann er búsettur í Berlín. Kappinn hefur verið að gera það gott í rokk senunni og spilar meðal annars á gítar með hinni heimsfrægu rokksveit Brian jonestown massacre.

Jólalögin heita Merry Christmas My Love I Don’t Want To Live Anymore og If Christmas Is Cancelled. Það er auðvitað ekkert annað í stöðunni en að skella á play og rokka aðeins upp jólin!