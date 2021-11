Ída Marín nýliði í landsliðinu

Hópur A kvenna fyrir tvo landsleiki í nóvember.



Ísland mætir Japan 25. nóvember í vináttuleik í Hollandi og Kýpur 30. nóvember í undankeppni HM 2023 á Kýpur.



Our squad for a friendly against Japan and @FIFAWWC qualifier against Cyprus.#alltundir #dottir pic.twitter.com/T5LmEL2LGW