Nýjasta tækni og kvikmyndir á RIFF í ár

Á Nýjustu tækni og kvikmyndum geta áhorfendur séð úrval stuttmynda og gagnvirkra leikja innan sýndarveruleika. Valin hafa verið sjö alþjóðleg verk til sýnis í anddyri Bíó Paradís, og um er að ræða verðlaunaverk frá undanförnum árum sem fjalla um allt frá pönki yfir í heim blindra.

„XR stendur fyrir Extended Reality og er regnhlífarheiti yfir allt það nýjasta sem er að gerast í kvikmyndagerð, þar á meðal sýndarveruleiki, gagnaukinn veruleiki, 360° myndir og jafnvel tölvuleikir. Það er svo mikið lagt í tölvuleiki og útlit þeirra nú til dags að það er erfitt að greina hvar mörkin milli leikja og kvikmynda liggja,“ segir í tilkynningu um þennan nýja flokk á hátíðinni.

Heimur blindra og hamur töframanns

Verkin sem verða sýnd eru valin með tilliti til þess að bjóða upp á breitt úrval af upplifunum og ætti fólk á öllum aldri að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Áhorfendur geta meðal annars skyggnst inn í heim blindra í verkinu Notes on Blindness, farið í ham töframanns í íslenska verkinu Waltz of the Wizard eða hjálpað brasilískum blaðapilti frá fimmta áratugnum að finna ástina í Emmy-verðlauna verkinu A Linha/The Line.

Í Gloomy Eyes fer stórleikarinn Colin Farrell með frásögnina, en í Battlescar er það Rosario Dawson sem ljær ungum pönkara rödd sína. The Under Presents býður áhorfendum svo upp á ferðalag þar sem áhorfandinn er að mestu við stjórn, og getur hitt fyrir leikara í rauntíma innan verksins sem geta til dæmis boðið upp á tónleika og í súrrealíska verkinu HanaHana geta áhorfendur látið handleggi vaxa upp úr eyðimerkur landslagi.

A linha, The Line

Framúrstefnuleg skemmtiatriði

Nýjasta tækni og kvikmyndir fer fram 8.-10. október í Bíó Paradís sem partur af RIFF. Takmarkað framboð af miðum er hægt að nálgast hér.

Haldið verður opnunarhóf fyrir Nýjustu tækni og kvikmyndir á Loft Hostel föstudaginn 8. október, en þar verða ýmis framúrstefnuleg skemmtiatriði. Til að mynda mun tónskáldið Íris Thorarins semja tónlist á staðnum við nýútgefna leikinn Sable og DJ Flugvél og Geimskip spilar frumsamda tónlist.

„Nýjasta tækni og kvikmyndir er styrkt af tölvuleikjaframleiðandanum Raw Fury, sem gefur einmitt út leikinn Sable rétt áður en RIFF hefst. Sable lítur ótrúlega vel út, og er skýrt dæmi um þessi óskýru mörk milli leikja og kvikmynda, þar sem leikurinn er með svipað útlit og eitthvað úr smiðju Miyazaki,“ segir um viðburðinn.