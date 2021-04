Aldrei fleiri tekið þátt í Forritunarkeppni framhaldsskólanna

Ekki kom það að sök en aldrei hafa fleiri lið tekið þátt í keppninni að því er segir í tilkynningu frá Háskólanum í Reykjavík en keppnin hefur verið haldin á vegum tölvunarfræðideildar HR frá árinu 2009.

Í efstu deild keppninnar, svokallaðri Alpha-deild, var það líkt og áður segir liðið : ) sem vann en liðið var skipað þeim Elvari Árni Bjarnasyni, Samúel Arnari Hafsteinssyni og Benedikt Vilja Magnússyni. Verðlaunin voru ekki af verri endanum en þeir fá meðal annars felld niður skólagjöld fyrstu annar, kjósi þeir að hefja nám við Háskólann í Reykjavík.

„Keppendur sóttu sérmerkta boli og snarl í HR, til að gæða sér á meðan keppninni stóð, en starfsmenn afhentu varninginn beint í bíla keppenda fyrir utan skólabygginguna, allt í nafni ábyrgra sóttvarna,“ segir í tilkynningunni.

Úrslit í heild sinni má finna hér að neðan

Alpha-deild

1. sæti:



:) - FB/MR



Elvar Árni Bjarnason, Samúel Arnar Hafsteinsson, Benedikt Vilji Magnússon

2. sæti:



The good, the bad and the lucky - Tækniskólinn



Arnór Friðriksson, Tristan Pétur Andersen Njálsson og Kristinn Vikar Jónsson

3. sæti:



Pizza Time - Tækniskólinn



Tómas Orri Arnarsson, Jón Bjarki Gíslason, Serik Ólafur Ásgeirsson

Beta-deild

1. sæti



MMM - Verzlunarskóli Íslands



Gunnlaugur Eiður Björgvinsson, Róbert Híram Ágústsson

2. sæti

E­­­³ - Tækniskólinn



Einar Darri, Egill Ari, Elías Hrafn

3. sæti



"æi, getur þú valið nafnið" - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti



Ingvar Óli Ögmundsson, Brynjar Haraldsson

Delta-deild

1. sæti



DAD - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti



Axel Snær Ammendrup Atlason, Daníel Snær Halldórsson, Daníel George Þórarinsson

2. sæti



Netþjónarnir - Tækniskólinn



Bjartur Sigurjónsson, Daníel Stefán T. Valdimarsson

3. sæti



Annað sæti - Tækniskólinn



Sigþór Atli Sverrisson, Bjarni Hrafnkelsson, Birgir Bragi Gunnþórsson