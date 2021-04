Verðlaunahátíðin stendur nú yfir í Los Angeles en hún fer fram með nokkuð breyttu sniði, meðal annars á tveimur stöðum því hátíðin er send út bæði frá Dolby leikhúsinu og lestarstöðinni Union Station.

Það var myndin If anything happens I love you eftir þá Will McCormack og Michael Govier sem stóð uppi sem sigurvegari. Þar er fylgst með syrgjandi foreldrum í kjölfar þess að dóttir þeirra var skotin til bana í skólaárás vestanhafs. Í sigurræðu þeirra McCormack og Govier sögðu þeir ólíðandi að búa í landi þar sem slíkar skotárásir væru svo algengar.

Stuttmyndirnar sem voru tilnefndar voru auk fyrrnefndra tveggja þær Burrow, Genius Loci og Opera.

Gísli Darri er í Los Angeles í tilefni hátíðarinnar en hann skrifaði handritið og leikstýrði. Arnar Gunnarsson framleiddi myndina með Gísla.

„Ég er alveg sultuslakur yfir þessu. Ég er meira stressaður að hafa ekkert að segja ef ég myndi vinna en ég er mjög ánægður með þessa tilnefningu,“ sagði Gísli Darri í samtali við fréttastofu um helgina.

Gísli er tíundi Íslendingurinn til þess að vera tilnefndur til Óskarsverðlauna en aðeins einn hefur hlotið verðlaunin, Hildur Guðnadóttir sem hlaut Óskarsverðlaun í fyrra fyrir bestu frumsömdu tónlist í bíómyndinni Joker.

Hildur Guðnadóttir með Óskarsstyttuna. Vísri/getty

Frekar fámennt er á hátíðinni sem enn stendur yfir en „aðeins“ 170 gestir eru á hvorum stað. Kynnar auk þeirra sem tilnefndir eru og gestir þeirra. Gísli er viðstaddur hátíðinni ásamt Arnari og Skúla Theódóri Ólafssyni, sem Gísli segir að hafi verið ómissandi partur af framleiðslunni og „allt mugligt man.“

Gísli Darri glæsilegur fulltrúi Íslandi á rauða dreglinum í kvöld.

„Já-fólkið er teiknimynd sem fjallar um íbúa í ónefndri blokk sem vakna einn vetrarmorgun og rútína hversdagsleikans tekur við - hvort sem það er vinnan, skólinn eða heimilislífið. Við fylgjum fólkinu í einn sólahring en þegar líða tekur á daginn fer lífsmunstur hvers og eins að kristalla persónurnar (dugnaður, leti, fíkn og ástríða). Um kvöldið eru allir komnir heim og um blokkina ómar ýmist ástaratlot eða æpandi þögn sambandsleysis. Að lokum þarf hver og einn að horfast í augu við gjörðir dagsins. Þetta er gamansöm, hálf-þögul teiknimynd um fjötra vanans,“ segir í umsögn um myndina.

Að neðan má sjá stiklu úr myndinni.

Myndin er á íslensku en með enskum texta. Inn á myndina tala meðal annars Helga Braga Jónsdóttir, Ilmur Kristjánsdóttir, Jón Gnarr, Kristján Franklín Magnús, Sigurður Sigurjónsson og Þorvaldur Davíð Kristjánsson.