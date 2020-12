Enn eitt markið hjá Elíasi

Excelsior v MVV Maastricht - Dutch Keuken Kampioen Divisie ROTTERDAM, NETHERLANDS - OCTOBER 16: Elias Mar Omarsson of Excelsior, Dylan Seys of Excelsior during the Dutch Keuken Kampioen Divisie match between Excelsior v MVV Maastricht at the Van Donge & De Roo Stadium on October 16, 2020 in Rotterdam Netherlands (Photo by Pim Waslander/Soccrates/Getty Images)

Pim Waslander/Getty