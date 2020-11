Þjálfari Frederiks fékk boltann í höfuðið á æfingu og er frá út árið

Den hovedskade, Christian Nielsen har pådraget sig ved at blive ramt af en bold på klos hold, er desværre meget alvorlig, og han er derfor sygemeldt. Den erfarne træner Carit Falch vikarierer for ham. Læs mere her: https://t.co/OocSgEMaiu#SammenforLyngby pic.twitter.com/356kHVlVhO